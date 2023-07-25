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Андре Тан захворів на складний коронавірус

25 липня 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан захворів на складний коронавірус
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан змусив хвилюватися своїх підписників. За словами модельєра, він не виходив на зв'язок через погане самочуття.

Про це Андре Тан розповів на своїй сторінці у Instagram.

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За словами Андре, він погано почувається після свого повернення з-за кордону. Нещодавно модельєр представив нову колекцію у Німеччині.

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Я захворів на ковід, де я його знайшов влітку, не розумію. Можливо, на виставці у Берліні, де ми показували нову колекцію. Було дуже багато людей, баєрів, партнерів", — пригадує Тан.

Дизайнер поскаржився, що його стан погіршують ускладнення від коронавірусу та висока температура.

"Це жах, я досі не чую запахів, ввечері болить голова, але коли температура 39,5 і голова не розуміє, ти як зомбі. Зараз є "побочка": зовсім не чує ліве вухо, тому лікуюсь, але обіцяю, що скоро повернусь до вас", — сказав модельєр у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, Андре Тан жорстко потролив російських випускників.

Раніше дизайнер Андре Тан з вдячністю пригадав свій найскладніший період життя.

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