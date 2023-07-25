Андре Тан захворів на складний коронавірус
Дизайнер Андре Тан змусив хвилюватися своїх підписників. За словами модельєра, він не виходив на зв'язок через погане самочуття.
Про це Андре Тан розповів на своїй сторінці у Instagram.
Ускладнення від коронавірусу
За словами Андре, він погано почувається після свого повернення з-за кордону. Нещодавно модельєр представив нову колекцію у Німеччині.
"Я захворів на ковід, де я його знайшов влітку, не розумію. Можливо, на виставці у Берліні, де ми показували нову колекцію. Було дуже багато людей, баєрів, партнерів", — пригадує Тан.
Дизайнер поскаржився, що його стан погіршують ускладнення від коронавірусу та висока температура.
"Це жах, я досі не чую запахів, ввечері болить голова, але коли температура 39,5 і голова не розуміє, ти як зомбі. Зараз є "побочка": зовсім не чує ліве вухо, тому лікуюсь, але обіцяю, що скоро повернусь до вас", — сказав модельєр у своєму відеозверненні.
Нагадаємо, Андре Тан жорстко потролив російських випускників.
Раніше дизайнер Андре Тан з вдячністю пригадав свій найскладніший період життя.