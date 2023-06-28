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"Королева смітників та Водяний": Андре Тан жорстко потролив російських випускників

28 червня 2023 14:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан жорстко потролив російських випускників
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан часто радує фоловерів своїми модними розборами виходів зірок. Цього разу кутюр'є вирішив звернути увагу на вбрання російських випускниць.

Фото дизайнер поділився у своєму Instagram.

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У підбірці яскравих образів Андре Тан жорстко потролив сукні випускниць. Так, наприклад, знімок, на якому дівчина позує у сукні зі сміттєвих пакетів, він підписав:

"Лот №1. Королева смітників. Люба, на що ти пакети витрачаєш? В чому ви ваших орків збирати будете", — коментує Андре Тан.

Декого з колишніх школярів дизайнер порівняв з Водяним та клоуном.

 

Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зробив модний розбір вбрання російських випускників. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нагадаємо, цієї весни Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Раніше Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

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