"Королева смітників та Водяний": Андре Тан жорстко потролив російських випускників
Дизайнер Андре Тан часто радує фоловерів своїми модними розборами виходів зірок. Цього разу кутюр'є вирішив звернути увагу на вбрання російських випускниць.
Фото дизайнер поділився у своєму Instagram.
Світле майбутнє Росії
У підбірці яскравих образів Андре Тан жорстко потролив сукні випускниць. Так, наприклад, знімок, на якому дівчина позує у сукні зі сміттєвих пакетів, він підписав:
"Лот №1. Королева смітників. Люба, на що ти пакети витрачаєш? В чому ви ваших орків збирати будете", — коментує Андре Тан.
Декого з колишніх школярів дизайнер порівняв з Водяним та клоуном.
Нагадаємо, цієї весни Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.
Раніше Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.