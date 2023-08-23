Андре Тан ніжно привітав дочку з днем народження

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Сьогодні дочці дизайнера Андре Тана, Софії, виповнюється вісім років. Дівчинка народилася у шлюбі з бізнесвуман Аліною Харечко.

Модельєр опублікував привітання для доньки в Instagram.

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Андре Тан поділився серією світлин зі свтякування дня народженя доньки. На знімках щсливий батько з дочкою, тортом, кульками та ігршакими.

"З днем народження, моє щастя, моя маленька, кохана донечко! Я пам'ятаю кожну хвилину того дня, коли ти з'явилася на світ. Ти навіть не уявляєш, скільки нових емоцій, кольорів і радості ти мені подарувала. І ось тобі вже 8 років. Мені не вистачає слів, щоб описати всю ту любов, яку я відчуваю до тебе. Спочатку ти була такою сором'язливою, але сьогодні ти вже біжиш знайомитися з усіма першою, з радістю виступаєш на сцені і мрієш про власну пекарню", — говорить дизайнер.

Андре розповів, як на дочку вплинула війна.

"Я думав, що ти просто виросла, але коли дізнався справжню причину, моє серце стислося. Ти сказала: "Тато, після початку війни мені взагалі нічого не страшно стало". Так, це твої слова, моєї маленької відважної дівчинки, які я, дорослий дядько, переосмислив для себе. Дякую тобі, ти навчаєш мене щодня! Зростай здоровою, найщасливішою і веселою дівчинкою. Я зроблю все, щоб ти росла у любові, радості і мала найщасливіше і безтурботне дитинство, незважаючи на все! Ти саме той подарунок життя, який я буду берегти вічність! Люблю тебе!" — ніжно звернувся до дочки дизайнер.

Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.

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