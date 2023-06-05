Подарунок долі: Андре Тан замилував рідкісними кадрами з донькою

Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан показав рідкісні кадри зі своєю 7-річною донечкою Софією. Дівчинка народилася у шлюбі з бізнесвуман Аліною Харечко.

Знімки та відео з дитиною модельєр опублікував в Instagram.

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На фото Андре Тан показав, як донька солодко спить. А також поділився кадрами, на яких читає з Софією казку.

Найцінніший час

"Мій подарунок долі. Здається, що ще зовсім нещодавно я тримав тебе таку крихітну на руках і захоплювався твоїми першими кроками, а тепер тобі майже 8 років…Проте нічого не змінилося — ти для мене все та сама маленька дівчинка, і я надалі захоплююся кожним твоїм кроком", — говорить дизайнер.

Андре Тан зізнався, що сильно любить доньку і не втримався від сентиментів щодо їхніх спільних моментів.

"Обожнюю, коли ти так мило засинаєш вночі, сопиш своїм солодким носиком, закидаєш свої маленькі ніжки на мене, обіймаєш і дивишся своїми оченятами – у такі моменти здається, що ніяких проблем у світі не існує, а все навколо такеж чисте і ніжне, як ти.Твоє "я сильно люблю тебе, тату" змушує мене танути, — говорить дизайнер і додає. — Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті і даєш мені можливість відчувати весь цей спектр емоцій, який дає батьківство. Час проведений разом з тобою — найцінніший в моєму житті".

Раніше дизайнер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.