Андре Тан розкрив головне правило стилю Дженніфер Лопес
Нещодавно співачка та акторка Дженніфер Лопес відсвяткувала 54-й день народження. Український дизайнер проаналізував, як розвинувся стиль зірки з роками.
Про це модельєр розповів у своєму Instagram.
Вбрання за ціною квартири
Андре Тан переконаний, що один з факторів успіху Дженніфер Лопес криється у її унікальному і неповторному стилі. А ще, відмічає дизайнер, справа у жіночності та неймовірному магнетизмі.
"Власниця пишних форм та гарячої латиноамериканської зовнішності підкреслює свою харизму за допомогою довжини міді, високих підборів, суконь, що щільно сидять "по фігурі", глибоких декольте та спокусливих розрізів. Перше і найголовніше правило стилю Дженніфер Лопес — не боятися бути жіночною", — коментує Андре Тан.
Не обійшов увагою Андре Тан сукні, в яких Дженніфер дефілює на червоних доріжках.
"Вона полюбляє носити боді, розшиті дорогоцінним камінням, сукні з незвичайними вирізами та дивовижним декором, костюми, які за ціною не поступаються вартості квартири", — коментує модельєр.
Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.
Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.