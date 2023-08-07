Андре Тан розкрив головне правило стилю Дженніфер Лопес

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Нещодавно співачка та акторка Дженніфер Лопес відсвяткувала 54-й день народження. Український дизайнер проаналізував, як розвинувся стиль зірки з роками.

Про це модельєр розповів у своєму Instagram.

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Андре Тан переконаний, що один з факторів успіху Дженніфер Лопес криється у її унікальному і неповторному стилі. А ще, відмічає дизайнер, справа у жіночності та неймовірному магнетизмі.

Дизайнер Андре Тан прокоментував стиль Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Власниця пишних форм та гарячої латиноамериканської зовнішності підкреслює свою харизму за допомогою довжини міді, високих підборів, суконь, що щільно сидять "по фігурі", глибоких декольте та спокусливих розрізів. Перше і найголовніше правило стилю Дженніфер Лопес — не боятися бути жіночною", — коментує Андре Тан.

Не обійшов увагою Андре Тан сукні, в яких Дженніфер дефілює на червоних доріжках.

"Вона полюбляє носити боді, розшиті дорогоцінним камінням, сукні з незвичайними вирізами та дивовижним декором, костюми, які за ціною не поступаються вартості квартири", — коментує модельєр.

Дизайнер Андре Тан прокоментував стиль Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан прокоментував стиль Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан прокоментував стиль Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.