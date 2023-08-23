Андре Тан нежно поздравил дочь с днем рождения

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Сегодня дочери дизайнера Андре Тана, Софии, исполняется восемь лет. Девочка родилась в браке с бизнесвуман Алиной Харечко.

Модельер опубликовал приветствие для дочери в Instagram.

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Андре Тан поделился серией фотографий с празднования дня рождения дочери. На снимках счастливый отец с ребенком, тортом, шариками и игрушками.

"С днем рождения, мое счастье, моя маленькая, любимая дочь! Я помню каждую минуту того дня, когда ты появилась на свет. Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цветов и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе. Сначала ты была такой застенчивой, но сегодня ты уже бежишь знакомиться со всеми первой, с радостью выступаешь на сцене и мечтаешь о собственной пекарне", – говорит дизайнер.

Андре рассказал, как на дочь повлияла война.

"Я думал, что ты просто выросла, но когда узнал истинную причину, мое сердце сжалось. Ты сказала: "Папа, после начала войны мне вообще ничего не страшно стало". Да, это твои слова, моей маленькой отважной девочки, которые я, взрослый дядя, переосмыслил для себя. Благодарю тебя, ты учишь меня каждый день! Расти здоровой, самой счастливой и веселой девочкой. Я сделаю все, чтобы ты росла в любви, радости и имела самое счастливое и беззаботное детство, несмотря ни на что! Ты именно тот подарок жизни, который я буду хранить вечность! Люблю тебя!",— нежно обратился к дочери дизайнер.

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

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