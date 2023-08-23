Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан нежно поздравил дочь с днем рождения arrow

Андре Тан нежно поздравил дочь с днем рождения

23 августа 2023 13:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан нежно поздравил дочь с днем рождения
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня дочери дизайнера Андре Тана, Софии, исполняется восемь лет. Девочка родилась в браке с бизнесвуман Алиной Харечко.

Модельер опубликовал приветствие для дочери в Instagram.

Читайте также:

Праздник в семье Андре Тана

Андре Тан поделился серией фотографий с празднования дня рождения дочери. На снимках счастливый отец с ребенком, тортом, шариками и игрушками.

"С днем рождения, мое счастье, моя маленькая, любимая дочь! Я помню каждую минуту того дня, когда ты появилась на свет. Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цветов и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе. Сначала ты была такой застенчивой, но сегодня ты уже бежишь знакомиться со всеми первой, с радостью выступаешь на сцене и мечтаешь о собственной пекарне", – говорит дизайнер.

 

Андре рассказал, как на дочь повлияла война.

"Я думал, что ты просто выросла, но когда узнал истинную причину, мое сердце сжалось. Ты сказала: "Папа, после начала войны мне вообще ничего не страшно стало". Да, это твои слова, моей маленькой отважной девочки, которые я, взрослый дядя, переосмыслил для себя. Благодарю тебя, ты учишь меня каждый день! Расти здоровой, самой счастливой и веселой девочкой. Я сделаю все, чтобы ты росла в любви, радости и имела самое счастливое и беззаботное детство, несмотря ни на что! Ты именно тот подарок жизни, который я буду хранить вечность! Люблю тебя!",— нежно обратился к дочери дизайнер.

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл главное правило стиля Дженнифер Лопес.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз