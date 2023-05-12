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Андре Тан новою колекцією зізнався у коханні Україні

12 травня 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан новою колекцією зізнався у коханні Україні
Дизайнер Андре Тан представив нову колекцію Фото: Instagram.com/andre_tan_official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Про це кутюр'є розповів на своїй сторінці у Instagram.

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Особливість колекції

Кожен лук, переконує модельєр, це його особисте зізнання у коханні Україні.

"Я продовжую тут працювати та щодня бачу те, що мене розчулює та надихає одночасно: як українці допомагають один одному, тримаються разом, незважаючи ні на що", — каже дизайнер і додає, що саме унікальна природа Карпат надихнула його на використання тільки натуральних тканин з льону, бавовни та шовку.

Колекція складається з 12 образів. Її обличчям стала українська модель, інфлюєнсерка та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес.

"Концепція цієї колекція в тому, щоб підкреслити важливе почуття — вдячність. Ми повинні бути вдячними кожного дня: нашим захисникам, природі, людям та Всесвіту за те, що маємо сьогодні", — ділиться дизайнер.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан вирушив у США, де вивчатиме функціонування стартапів. Перед цим він разом із зірковим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком презентували спільну ексклюзивну колекцію футболок "Український борщ. Рентген".

 

 

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