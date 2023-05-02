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Андре Тан переїхав у США та став студентом: що вивчатиме 40-річний дизайнер

2 травня 2023 09:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андре Тан переїхав у США та став студентом: що вивчатиме 40-річний дизайнер
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український дизайнер Андре Тан (справжнє ім’я Андрій Тищенко) зараз перебуває за кордоном. Після Європи він вирушив у США де вивчатиме функціонування стартапів.

Про це Андре Тан повідомив у своєму Instagram.

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Андре Тан прилетів в Кремнієву долину, щоб зрозуміти, як функціонують стартапи та відчути на їхній історичній батьківщині, як вони створюються, реалізуються, отримують кошти, та що надихає таких людей, як Марк Цукерберг і Стів Джобс.

"У 40 років знов сів за парту. Я живу за принципом "вік живи, вік вчись!". Щодня, протягом мого навчання, ми будемо відвідувати офіси найвідоміших компаній світу та кращі освітні заклади, такі як Google і Stanford", — повідомив Андре Тан. 

Основна ціль дизайнера — набратися навичок і досвіду, щоб вивести українську компанію на світову арену. Андре Тан певний, що про українців повинні дізнатися усюди, і в Європі, і за океаном.

"І також хочу усім нагадати — ніколи не шкодуйте час та гроші на свій розвиток. Все повернеться вам у стократному розмірі, якщо авжеж застосовувати отримане", — підсумував дизайнер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан показав свою матір: більшість підписників дизайнера не повірили йому. Також ми розповідали, що Андре Тан та шеф-кухар Євген Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу.

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