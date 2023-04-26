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Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу

26 квітня 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу
Шеф-кухар Євген Клопотенко та дизайнер Андре Тан. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український дизайнер Андре Тан та зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко потішили своїх шанувальників та поціновувачів моди співпрацею. Знаменитості презентували спільну ексклюзивну колекцію футболок "Український борщ. Рентген".

Про це йдеться у соцмережах модного бренду. 

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Подробиці 

Нова колекція має три різновиди дизайну: борщ під рентгеном; попарт, натхненний Енді Ворголом, і борщ як кольоровий зразок Pantone. 

"Український борщ це Україна, як би не намагалась в нас його вкрасти ворожа Росія. Наш з Євгеном "борщ під рентгеном" — це такий собі ДНК новітньої України, шанування традицій та їхня інтеграція у світовий контекст", — прокоментував презентацію колекції Андре Тан.

Зірки додали й сюрприз до одягу: на бирках футболок можна прочитати  унікальний рецепт сімейного борщу від Євгена Клопотенка. До речі, він і став основною моделлю у фотосесії нової колекції. Ціна футболок єдина — 1199 гривень.

Нова колекція одягу Андре Тана та Євгена Клопотенка. Фото: andretan.ua
Нова колекція одягу Андре Тана та Євгена Клопотенка. Фото: andretan.ua
Нова колекція одягу Андре Тана та Євгена Клопотенка. Фото: andretan.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Клопотенко зізнався, чим годують іноземних політиків та знаменитостей в Укрзалізниці. Також ми розповідали, що Андре Тан приголомшив соцмережі спільною фотографією зі своєю матір’ю.

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