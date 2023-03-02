Створений унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

Знымальна група музичного тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"

Нове музичне тревел-шоу "Як звучить світ… Україна", авторами якого є творче подружжя Синельникових, набирає обертів. В ньому ведучий та композитор Євген Філатов (The Maneken) шукає унікальні звуки українських міст та регіонів. В третьому випуску знімальна група завітала до Карпат.

Новий епізод унікального тревел-шоу доступний на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт".

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Якщо казати про звуки, то в багатьох українців Карпати асоціюються з шумом гірських річок, грою трембітою та передзвоном овечої отари. Але у випуску Євген зміг віднайти унікальні й несподівані звуки, які гармонійно поєдналися у чарівну музику мальовничого регіону.

"Як звучать Карпати" — пізнавальний та захопливий матеріал про Гуцульщину, її традиції, майстрів та життя регіону у воєнний час.

"Коли говориш про Карпати, одразу уявляєш хмари, які чіпляють гори, крони смерек, що закінчуються десь у небі, різноколірну палітру лісів, кришталеві швидкі річки. Але крім і так всім відомого, багато чого цікавого і незвичайного можна ще почути на Гуцульщині, ви будете здивовані не тільки знахідками, а й кінцевим результатом. Варто подивитися і пройнятися", — прокоментував випуск композитор Євген Філатов.

У відео окремий сюжет присвячено важливій та актуальній темі збереження чистоти природи. Відзнято роботу екоактивістів та волонтерів, серед яких українські зірки шоу-бізнесу: співачка Аліна Паш та режисер, продюсер Алан Бадоєв. Вони доєдналися до прибирання берега Карпатського моря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як звучить Одеса у тревел-шоу Євгена та Наталії Синельникових. Також ми розповідали, що "Дизель Шоу" повертається на телебачення: коли та що чекати в нових випусках.