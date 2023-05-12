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Андре Тан новой коллекцией признался в любви Украине

12 мая 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан новой коллекцией признался в любви Украине
Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию Фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Об этом кутюрье рассказал на своей странице в Instagram.

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Особенность коллекции

Каждый лук, убеждает модельер, это его личное признание в любви Украине.

"Я продолжаю здесь работать и каждый день вижу то, что меня умиляет и вдохновляет одновременно: как украинцы помогают друг другу, держатся вместе, несмотря ни на что" , — говорит дизайнер и добавляет, что именно уникальная природа Карпат вдохновила его на использование только натуральных тканей из льна, хлопка и шелка.

Коллекция состоит из 12 образов. Ее лицом стала украинская модель, инфлюенсер и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Андрес.

"Концепция этой коллекции в том, чтобы подчеркнуть важное чувство - благодарность. Мы должны быть благодарны каждый день: нашим защитникам, природе, людям и Вселенной за то, что имеем сегодня", — делится дизайнер.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан отправился в США, где будет изучать функционирование стартапов. Перед этим он вместе со звездным шеф-поваром Евгением Клопотенко представили совместную эксклюзивную коллекцию футболок "Украинский борщ. Рентген".

 

 

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