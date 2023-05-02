Андре Тан переехал в США и стал студентом: что будет изучать 40-летний дизайнер

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) сейчас находится за границей. После Европы он отправился в США, где будет изучать функционирование стартапов.

Об этом Андре Тан сообщил в своем Instagram.

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Андре Тан прилетел в Кремниевую долину, чтобы понять, как функционируют стартапы и почувствовать на их исторической родине, как они создаются, реализуются, получают средства и что вдохновляет таких людей, как Марк Цукерберг и Стив Джобс.

"В 40 лет снова сел за парту. Я живу по принципу "возраст живи, возраст учись!". Каждый день, в течение моей учебы, мы будем посещать офисы известнейших компаний мира и лучшие образовательные учреждения, такие как Google и Stanford", — сообщил Андре Тан.

Основная цель дизайнера — набраться навыков и опыта, чтобы вывести украинскую компанию на мировую арену. Андре Тан уверен, что об украинцах должны узнать всюду, и в Европе, и за океаном.

"И также хочу всем напомнить — никогда не жалейте время и деньги на свое развитие. Все вернется вам в стократном размере, если уж применять полученное", — подытожил дизайнер.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан показал свою мать: большинство подписчиков дизайнера не поверили ему. Также мы рассказывали, что Андре Тан и шеф-повар Евгений Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу.