Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

На хвилі успіху фільму про Барбі все більше зірок намагаються долучитися до стилю барбікор. Цього разу дизайнер Андре Тан за допомогою штучного інтелекту, показав, як би його дизайнерські сукні сиділи на відомій ляльці.

Фото Барбі у модному вбранні показав у своєму Instagram.

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Барбі була першою клієнткою

Дизайнер сказав фоловерами, що вирішив не гадати, а побачити на власні очі, який вигляд лялька Барбі мала б в його нарядах за допомогою штучного інтелекту.

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показав, який вигляд має його дизайнерське вбрання на Барбі. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"До речі, моя кар'єра дизайнера почалась саме з одягу для ляльки Барбі. Моя молодша сестра попросила мене пошити наряди для своєї ляльки. Хоча до цього я тільки малював сукні, я взявся за це "замовлення" і з цього моменту почав шити саме одяг. Тому можна сказати, що Барбі стала моєю першою клієнткою. Сьогодні ж кожна у сучасному світі може приміряти образ всім відомої Барбі", — сказав дизайнер.

Нагадаємо, нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.

Раніше ексдружина ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючи сталевий прес.