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Барбі зі сталевим пресом: Даша Квіткова вразила ляльковою фотосесією

10 червня 2023 17:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Барбі Даша Квіткова вразила ляльковою фотосесією
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючт сталевий прес.

Фото Даша виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Даша Квіткова, яка нещодавно повернулася з Америки, продовжує приміряти яскраві образі у фотосесії. Цього разу блогерка позувала у рожевому вбранні та прикрасах.

 

 

"Дівчинка Барбі", — лаконічно прокоментувала Даша фотосесію.

Прихильники Квіткової засипали її компліментами, але дехто зазначив,що такі веселі фотосесії недоречні під час війни.

Даша не завжди з'являється у таких грайливих образах. Квіткова приховує, що часом не може стримати сліз, і, на її думку, плакати корисно.

Раніше акторка Марго Роббі напередодні виходу картини про ляльку Барбі, прикрасила обкладинку модного видання. Фотосесія вийшла гламурною, а інтерв'ю відвертим.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова не гаялу часу в США. Зірка позувала у романтичній фотосесії у Нью-Йорку.

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