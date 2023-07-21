Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби

Андре Тан показал, как выглядят его дизайнерские наряды на Барби
На волне успеха фильма о Барби все больше звезд пытаются приобщиться к стилю барбикор. На этот раз дизайнер Андре Тан с помощью искусственного интеллекта показал, как его дизайнерские платья сидели бы на известной кукле.
Фото Барби в модном наряде показал в своем Instagram.
Барби была первой клиенткой
Дизайнер сказал фоловерам, что решил не гадать, а увидеть своими глазами, какой вид кукла Барби имела бы в его нарядах с помощью искусственного интеллекта.
"Кстати, моя карьера дизайнера началась именно с одежды для куклы Барби. Моя младшая сестра попросила меня сшить наряды для своей куклы. Хотя до этого я только рисовал платья, я взялся за этот "заказ", и с этого момента начал шить именно одежду. Сегодня же каждая в современном мире может примерить образ всем известной Барби", — сказал дизайнер.
Напомним, недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.
Ранее экс-супруга ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова, устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.