Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

На волне успеха фильма о Барби все больше звезд пытаются приобщиться к стилю барбикор. На этот раз дизайнер Андре Тан с помощью искусственного интеллекта показал, как его дизайнерские платья сидели бы на известной кукле.

Фото Барби в модном наряде показал в своем Instagram.

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Дизайнер сказал фоловерам, что решил не гадать, а увидеть своими глазами, какой вид кукла Барби имела бы в его нарядах с помощью искусственного интеллекта.

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан показал, как выглядит его дизайнерский наряд на Барби. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Кстати, моя карьера дизайнера началась именно с одежды для куклы Барби. Моя младшая сестра попросила меня сшить наряды для своей куклы. Хотя до этого я только рисовал платья, я взялся за этот "заказ", и с этого момента начал шить именно одежду. Сегодня же каждая в современном мире может примерить образ всем известной Барби", — сказал дизайнер.

Напомним, недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.

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