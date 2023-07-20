Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Дія" присвятила фільму "Барбі" кумедні меми arrow

"Дія" присвятила фільму "Барбі" кумедні меми

20 липня 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Дія" присвятила фільму "Барбі" кумедні меми
"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.

Про це йдеться на сторінці додатку в соцмережі.

Читайте також:

Цифровізована Барбі

Після виходу картини "Барбі" чи не кожна знаменитість влаштовує відповідну тематичну фотосесію. А декого картина навіть надихає на креативні рішення.

 

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Якби Барбі жила в Україні, то її життя було б набагато легшим. Цифрові документи, шеринг авто в смартфоні, сплата податків за кілька кліків та десятки інших послуг завжди під рукою з "Дією". Уявили, яким би було цифровізоване життя Барбі", — йдеться на офіційній сторінці додатку.

У фільму "Барбі" Барбі та Кен зіткнуться не лише зі складнощами життя у світі людей, а й з недоброзичливцями, які захочуть повернути ляльок назад у коробки. Герої потраплятимуть у безглузді та зворушливі ситуації, заводитимуть нових друзів, рятуватимуться від переслідування. А ще вони підпадуть під арешт за вуличну бійку та запитають про смерть.

В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів також з'являться співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.

З лютого 2020 року в Україні почав працювати мобільний додаток "Дія". За кілька місяців паспорти у смартфоні офіційно стали цифровими аналогами паперових документів. На порталі "Дія" українці можуть також подати заяву про шлюб, отримати витяг про несудимість.

Нагадаємо, ексдружина ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючи сталевий прес.

Раніше Марго Роббі зірка фільму про ляльку Барбі, прикрасила обкладинку модного видання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз