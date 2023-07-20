"Дія" присвятила фільму "Барбі" кумедні меми

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

Нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.

Про це йдеться на сторінці додатку в соцмережі.

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Цифровізована Барбі

Після виходу картини "Барбі" чи не кожна знаменитість влаштовує відповідну тематичну фотосесію. А декого картина навіть надихає на креативні рішення.

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Дія" порадувала мемами з нагоди виходу "Барбі". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Якби Барбі жила в Україні, то її життя було б набагато легшим. Цифрові документи, шеринг авто в смартфоні, сплата податків за кілька кліків та десятки інших послуг завжди під рукою з "Дією". Уявили, яким би було цифровізоване життя Барбі", — йдеться на офіційній сторінці додатку.

У фільму "Барбі" Барбі та Кен зіткнуться не лише зі складнощами життя у світі людей, а й з недоброзичливцями, які захочуть повернути ляльок назад у коробки. Герої потраплятимуть у безглузді та зворушливі ситуації, заводитимуть нових друзів, рятуватимуться від переслідування. А ще вони підпадуть під арешт за вуличну бійку та запитають про смерть.

В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів також з'являться співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.

З лютого 2020 року в Україні почав працювати мобільний додаток "Дія". За кілька місяців паспорти у смартфоні офіційно стали цифровими аналогами паперових документів. На порталі "Дія" українці можуть також подати заяву про шлюб, отримати витяг про несудимість.

Нагадаємо, ексдружина ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючи сталевий прес.

Раніше Марго Роббі зірка фільму про ляльку Барбі, прикрасила обкладинку модного видання.