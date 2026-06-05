Андре Тан представив унікальну дитячу колекцію одягу на "Міні Міс Україна 2026"

Людмила Пригода в одязі з колекції Андре Тана. Фото від пресслужби дизайнера

Відомий дизайнер Андре Тан знову здивував і випустив свою першу в історії бренду дитячу кутюрну колекцію. І це не просто одяг, який можна знайти в магазині, а справжнісінькі ексклюзиви, де кожна сукня існує у єдиному екземплярі. Прем’єру влаштували на "Міні Міс Україна 2026".

Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу дизайнера розповість більше про нову колекцію від Андре Тана.

Що особливого в новій колекції Андре Тана

Відчувається, що Тан надихався не просто трендами, а самою магією дитинства. Все продумано до найменшої ниточки. Ідея проста і дуже правильна: кожна дитина унікальна, тому й сукня у неї має бути єдиною у своєму роді.

Елегантна сукня в зеленому кольорі. Фото від пресслужби дизайнера

Обличчям цієї історії стала Людмила Пригода. Якщо ви хоч трохи слідкуєте за дитячими проєктами, то точно її знаєте, адже ця дівчинка встигає все: від фігурного катання до співів. Вона ідеально вписалася в концепцію, бо сама по собі випромінює якусь неймовірну легкість і впевненість водночас.

Сукня від Андре Тана. Фото від пресслужби дизайнера

За словами самого Андре Тана, на створення колекції його наштовхнули власні думки про доньку. Каже, що діти зараз ростуть занадто швидко, і йому страшенно хочеться "законсервувати" для них оце відчуття дива, коли ще залишається віра у казки та щирі емоції.

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"Особливо сьогодні, у той час, який переживають українські діти, хочеться подарувати їм трохи світла, краси й можливість хоча б ненадовго залишатися у світі мрій. Я впевнений: кожна дівчинка заслуговує на своє диво. І якщо мода може хоча б трохи допомогти зберегти цю дитячу віру в казку — значить, ми створюємо щось значно більше, ніж просто одяг", — поділився Андре Тан.

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