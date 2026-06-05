Андре Тан представив унікальну дитячу колекцію одягу на "Міні Міс Україна 2026"

Андре Тан презентував дитячу колекцію одягу на "Міні Міс Україна"
Відомий дизайнер Андре Тан знову здивував і випустив свою першу в історії бренду дитячу кутюрну колекцію. І це не просто одяг, який можна знайти в магазині, а справжнісінькі ексклюзиви, де кожна сукня існує у єдиному екземплярі. Прем’єру влаштували на "Міні Міс Україна 2026".
Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу дизайнера розповість більше про нову колекцію від Андре Тана.
Що особливого в новій колекції Андре Тана
Відчувається, що Тан надихався не просто трендами, а самою магією дитинства. Все продумано до найменшої ниточки. Ідея проста і дуже правильна: кожна дитина унікальна, тому й сукня у неї має бути єдиною у своєму роді.
Обличчям цієї історії стала Людмила Пригода. Якщо ви хоч трохи слідкуєте за дитячими проєктами, то точно її знаєте, адже ця дівчинка встигає все: від фігурного катання до співів. Вона ідеально вписалася в концепцію, бо сама по собі випромінює якусь неймовірну легкість і впевненість водночас.
За словами самого Андре Тана, на створення колекції його наштовхнули власні думки про доньку. Каже, що діти зараз ростуть занадто швидко, і йому страшенно хочеться "законсервувати" для них оце відчуття дива, коли ще залишається віра у казки та щирі емоції.
"Особливо сьогодні, у той час, який переживають українські діти, хочеться подарувати їм трохи світла, краси й можливість хоча б ненадовго залишатися у світі мрій. Я впевнений: кожна дівчинка заслуговує на своє диво. І якщо мода може хоча б трохи допомогти зберегти цю дитячу віру в казку — значить, ми створюємо щось значно більше, ніж просто одяг", — поділився Андре Тан.
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