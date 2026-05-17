Головна Гламур Забудьте про спідниці: що таке припинда і чому вона потрібна

Дата публікації: 17 травня 2026 17:46
Що таке припинда: літній тренд, який може замінити спідниці
Припинда. Фото: magnific

Колись це вважали просто частиною сільського вбрання, яку одягали "для роботи". Сьогодні ж навколо припинди знову з’явився інтерес і вже зовсім інший. Її дістають із забутих традицій і пробують вписати в міське життя, де джинси, кросівки й сукні давно змішалися в один гардероб без правил.

Новини.LIVE розповість, чому припинду варто додати в свої повсякденні образи.

З чим носити припинду влітку

Припинда — це той самий елемент, який носили поверх основного одягу. Щось на кшталт фартуха, але з більш глибоким змістом. Її шили з тканини, часто оздоблювали візерунками або просто робили з того, що було під рукою. Вона захищала одяг, але водночас мала й інше значення — у багатьох регіонах її сприймали як річ із символікою, майже як оберіг.

Зараз усе це звучить трохи несподівано, бо в сучасному стилі припинда має зовсім інакший вигляд. Її вже не сприймають як щось "з минулого". Навпаки — це елемент, який може зробити образ незвичним і навіть сміливим. Хтось поєднує її з простою білою сорочкою, хтось із сукнею, а хтось узагалі додає до спортивного одягу, і це має доволі органічний вигляд.

Припинда зараз в тренді
Припинда. Фото з Instagram

Є в цьому тренді щось трохи емоційне. Не просто про одяг, а про спробу повернути собі щось забуте. Дизайнери теж підхопили цю хвилю. Хтось працює з льоном, хтось експериментує з денімом, додає ручну вишивку або прості декоративні елементи. Але сенс лишається той самий — зробити річ впізнаваною.

І, мабуть, найцікавіше те, що припинда не повертається як копія минулого. Вона змінюється разом із тими, хто її носить. 

речі трендові образи тредова спідниця
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
