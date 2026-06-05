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Главная Гламур Андре Тан презентовал детскую коллекцию одежды на "Мини Мисс Украина"

Андре Тан презентовал детскую коллекцию одежды на "Мини Мисс Украина"

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 12:25
Андре Тан представил уникальную детскую коллекцию одежды на "Мини Мисс Украина 2026"
Людмила Пригода в одежде из коллекции Андре Тана. Фото от пресс-службы дизайнера

Известный дизайнер Андре Тан снова удивил и выпустил свою первую в истории бренда детскую кутюрную коллекцию. И это не просто одежда, которую можно найти в магазине, а настоящие эксклюзивы, где каждое платье существует в единственном экземпляре. Премьеру устроили на "Мини Мисс Украина 2026".

Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу дизайнера расскажет больше о новой коллекции от Андре Тана.

Что особенного в новой коллекции Андре Тана

Чувствуется, что Тан вдохновлялся не просто трендами, а самой магией детства. Все продумано до малейшей ниточки. Идея проста и очень правильная: каждый ребенок уникален, поэтому и платье у него должно быть единственным в своем роде.

Андре Тан створив дитячі сукні
Элегантное платье в зеленом цвете. Фото от пресс-службы дизайнера

Лицом этой истории стала Людмила Пригода. Если вы хоть немного следите за детскими проектами, то точно ее знаете, ведь эта девочка успевает все: от фигурного катания до пения. Она идеально вписалась в концепцию, потому что сама по себе излучает какую-то невероятную легкость и уверенность одновременно.

Ніжна дитяча сукня від Андре Тана
Платье от Андре Тана. Фото от пресс-службы дизайнера

По словам самого Андре Тана, на создание коллекции его натолкнули собственные мысли о дочери. Говорит, что дети сейчас растут слишком быстро, и ему очень хочется "законсервировать" для них это ощущение чуда, когда еще остается вера в сказки и искренние эмоции.

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Стильный образ от Андре Тана. Фото от пресс-службы дизайнера

"Особенно сегодня, в то время, которое переживают украинские дети, хочется подарить им немного света, красоты и возможность хотя бы ненадолго оставаться в мире грез. Я уверен: каждая девочка заслуживает своего чуда. И если мода может хотя бы немного помочь сохранить эту детскую веру в сказку — значит, мы создаем нечто гораздо большее, чем просто одежду", — поделился Андре Тан.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какое платье примерила этим летом украинская певица Надя Дорофеева. Это универсальный фасон с гороховым принтом, который годами остается в тренде.

Также мы сообщали, что припинда становится все более популярной. Главное понимать, как правильно ее стилизовать.

Андре Тан детская одежда новая коллекция одежды
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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