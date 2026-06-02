Один колір, який виділить вас у натовпі у 2026: підказка від Андре Тана

Поки модні оглядачі активно обговорюють бірюзові відтінки та знаменитий колір Tiffany, український дизайнер Андре Тан звернув увагу на інший тренд. На його думку, саме фуксія стане найпомітнішим кольором літа 2026 року.

Він поділився власним баченням сезонних трендів і показав, як інтегрувати яскравий відтінок у повсякденний гардероб.

Який колір в одязі буде актуальним цього літа

За словами дизайнера, сучасна фуксія не має нічого спільного з рожевою хвилею, яка захопила моду кілька років тому після виходу фільму про Барбі. Тепер цей колір має більш дорослий, впевнений та стильний вигляд.

Тан зазначив, що фуксія особливо вдало поєднується з денімом — від класичного синього до насиченого темно-синього. Але стилісти радять експерементувати і з бірюзовими відтінками. А якщо хочеться більш контрастного образу, дизайнер радить звернути увагу на поєднання з чорним кольором.

Тим, хто поки не готовий до настільки яскравих речей у гардеробі, модельєр пропонує почати з деталей. Сумка, босоніжки або інше акцентне взуття кольору фуксії можуть освіжити навіть найпростіший літній образ і додати йому характеру.

Отже цього сезону саме фуксія претендує на звання кольору, який буде привертати найбільше уваги на вулицях і в модних стрічках соціальних мереж.

