Літня сукня як у Наді Дорофєєвої: модель, що завжди актуальна

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

На вулиці літо, а це означає, що прийшов час діставати з шафи щось максимально легке та комфортне. Звісно, суконь багато не буває, але цього сезону стилісти та зірки вже визначилися з головним фаворитом. Якщо ви гортаєте стрічку Instagram і шукаєте натхнення для оновлення гардероба, зверніть увагу на вибір Наді Дорофєєвої.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс".

Співачка днями засвітила в мережі образ, який вже претендує на статус найпопулярнішої речі літа. Це сукня міді в ніжний горошок.

Яку літню сукню носить Дорофєєва

Модель обтисла, з ефектом легкої сукні-комбінації, яка має дуже жіночний вигляд. Окрема увага на халтер-комір та глибокий виріз, що візуально акцентує увагу на плечах та робить силует витонченішим.

Співачка Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Загалом цей фасон дуже нагадує естетику 90-х років. Тоді всі були схиблені на лаконічності, мінімалістичних принтах та комфорті, який має дорогий вигляд. Поєднання світлої тканини в дрібний чорний горошок з досить відвертим верхом створює цікавий контраст: одночасно і романтично, і трохи зухвало.

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Дорофєєва довела, що таку сукню можна носити навіть тоді, коли ввечері стає прохолодніше. Вона накинула зверху темно-коричневий кардиган, і, здається, це просто ідеальне попадання. Образ вийшов збалансованим — легкість сукні нікуди не зникла, але додалася нотка затишку.

Якщо плануєте оновлення літнього гардеробу, придивіться до моделей саме з таким коміром, бо це зараз хіт.

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