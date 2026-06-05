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Головна Гламур Надя Дорофєєва з'явилася у безпрограшній літній сукні

Надя Дорофєєва з'явилася у безпрограшній літній сукні

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 11:26
Літня сукня як у Наді Дорофєєвої: модель, що завжди актуальна
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

На вулиці літо, а це означає, що прийшов час діставати з шафи щось максимально легке та комфортне. Звісно, суконь багато не буває, але цього сезону стилісти та зірки вже визначилися з головним фаворитом. Якщо ви гортаєте стрічку Instagram і шукаєте натхнення для оновлення гардероба, зверніть увагу на вибір Наді Дорофєєвої.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс".

Співачка днями засвітила в мережі образ, який вже претендує на статус найпопулярнішої речі літа. Це сукня міді в ніжний горошок. 

Яку літню сукню носить Дорофєєва

Модель обтисла, з ефектом легкої сукні-комбінації, яка має дуже жіночний вигляд. Окрема увага на халтер-комір та глибокий виріз, що візуально акцентує увагу на плечах та робить силует витонченішим.

Дорофєєва в розкішній сукні
Співачка Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Загалом цей фасон дуже нагадує естетику 90-х років. Тоді всі були схиблені на лаконічності, мінімалістичних принтах та комфорті, який має дорогий вигляд. Поєднання світлої тканини в дрібний чорний горошок з досить відвертим верхом створює цікавий контраст: одночасно і романтично, і трохи зухвало.

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Дорофєєва довела, що таку сукню можна носити навіть тоді, коли ввечері стає прохолодніше. Вона накинула зверху темно-коричневий кардиган, і, здається, це просто ідеальне попадання. Образ вийшов збалансованим — легкість сукні нікуди не зникла, але додалася нотка затишку.

Якщо плануєте оновлення літнього гардеробу, придивіться до моделей саме з таким коміром, бо це зараз хіт.

Раніше ми писали про те, чому в літніх образах все частіше можна побачити припинду замість спідниці. Пояснюємо, що це таке і як правильно її стилізувати.

Також ми повідомляли, яким образом вдалося вразити акторці Ольгі Сумській. Окремої уваги вартий жакет.

Надя Дорофєєва сукня трендові образи
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
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