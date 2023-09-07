Андре Тан поздравил бывшую жену с днем рождения и рассказал, в каких они отношениях

Дизайнер Андре Тан с бывшей женой. Фото: Google

Накануне дизайнер Андре Тан поздравил свою единственную дочь Софию с днем рождения. Теперь же именины отмечает его бывшая жена, мама девочки, бизнесвумен Алина Харечко.

В своем Instagram Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) поздравил экс-возлюбленную с днем рождения.

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Андре Тан отметил, что дружба между бывшими все же существует. И в качестве примера привел отношения с экс-женой.

"Алина, я хочу поблагодарить тебя за эти годы, которые мы провели вместе — за радость, за общие моменты, за терпение и за всю безграничную любовь, которую ты вложила в воспитание нашей дочери! Ты самая лучшая мама, которую я мог бы пожелать нашему ребенку. Я очень благодарен тебе за то, как ты заботишься о нашей дочери, и за твою невероятную силу. Ты — прекрасный пример для нее", — написал дизайнер и добавил архивное фото с музыкальной премии M1Music Awards.

Андре Тан добавил, что очень рад, что они нашли в себе силы и со временем смогли построить дружеские отношения после развода. Тищенко отметил, что поддержка и дружба Харечко значит для него очень многое.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан восхитил редкими кадрами с дочерью. Также мы рассказывали, что Андре Тан впервые совершил в свои 40 лет.