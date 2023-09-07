Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан поздравил бывшую жену с днем рождения и рассказал, в каких они отношениях arrow

Андре Тан поздравил бывшую жену с днем рождения и рассказал, в каких они отношениях

7 сентября 2023 09:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андре Тан поздравил бывшую жену с днем рождения и рассказал, в каких они отношениях
Дизайнер Андре Тан с бывшей женой. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне дизайнер Андре Тан поздравил свою единственную дочь Софию с днем рождения. Теперь же именины отмечает его бывшая жена, мама девочки, бизнесвумен Алина Харечко.

В своем Instagram Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) поздравил экс-возлюбленную с днем рождения.

Читайте также:

Подробности

Андре Тан отметил, что дружба между бывшими все же существует. И в качестве примера привел отношения с экс-женой.

"Алина, я хочу поблагодарить тебя за эти годы, которые мы провели вместе за радость, за общие моменты, за терпение и за всю безграничную любовь, которую ты вложила в воспитание нашей дочери! Ты самая лучшая мама, которую я мог бы пожелать нашему ребенку. Я очень благодарен тебе за то, как ты заботишься о нашей дочери, и за твою невероятную силу. Ты прекрасный пример для нее", — написал дизайнер и добавил архивное фото с музыкальной премии M1Music Awards.

Андре Тан добавил, что очень рад, что они нашли в себе силы и со временем смогли построить дружеские отношения после развода. Тищенко отметил, что поддержка и дружба Харечко значит для него очень многое.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан восхитил редкими кадрами с дочерью. Также мы рассказывали, что Андре Тан впервые совершил в свои 40 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз