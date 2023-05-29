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Андре Тан прокомментировал арест украинской супермодели в Каннах

29 мая 2023 12:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канны: Андре Тан прокомментировал арест модели
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия организаторов кинофестиваля.

Об этом Тан написал в Instagram.

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Подробности инцидента

Украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах. Все потому, что она выразила активную поддержку Украине. Манекенщица посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского, "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дизайнер Андре Тан стал на сторону супермодели.

"Алину арестовали и попросили покинуть красную дорожку, поскольку фестиваль не хочет заниматься политикой. Они разрешили остаться, но только при условии, что она прикроет футболку с надписью F*CK YOU PUTIN тренчем. Мир, проснись! Фраза "Вне политики" сегодня приравнивается к позиции ЗА войну. Это тоже самое, что стоять на стороне врагов свободы и человеческих прав, умалчивая их преступления. Мы не можем позволить себе быть безразличными! И не дадим забыть миру, что происходит в нашей стране каждый день! Кричим и поддерживаем украинское! Слава Украине", — прокомментировал дизайнер.

Том-модель Алина Байкова вышла на красную дорожку в тренче бренда Андре Тана. Марка была создана во время полномасштабной войны и работает только с переработанными материалами. Кстати, аббревиатура названия бренда RDNT расшифровывается как radiant — "сияющий, лучистый". Такое название символизирует особую одежду, созданную под цвет ауры — желтую, голубую, зеленую, розовую, фиолетовую.

Сам Андре Тан тоже побывал в Каннах. Модельер делился фото и видео с вечеринок и показов.

Ранее дизайнер Андре Тан признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Модельер назвал причины, ставшие их причинами.

Напомним, Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением. Каждый лук, убеждает модельер, это его личное признание в любви Украине.

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