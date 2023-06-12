Андре Тан розібрав модні образи Гейлі Бібер

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан продовжує розглядати модні образи світових знаменитостей у своїх соцмережах. Цього разу Андрій Тищенко (справжнє ім’я Тана) розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер.

Відповідні сторіз дизайнера з’явились в його Instagram.

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Андре Тан вирішив акцентувати свою увагу саме на стрітстайлі, тобто одязі, який обирають для прогулянок вулицями міста. Зазначимо, що в трьох з чотирьох образів дружина співака Джастіна Бібера показала свої стрункі ніжки, що вочевидь не пройшло повз Андре Тана.

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан вперше за 40 років свого життя зварив макарони. Також ми розповідали, що Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу.