Андре Тан розібрав модні образи Гейлі Бібер
Дизайнер Андре Тан продовжує розглядати модні образи світових знаменитостей у своїх соцмережах. Цього разу Андрій Тищенко (справжнє ім’я Тана) розібрав чотири образи американської моделі та блогерки Гейлі Бібер.
Відповідні сторіз дизайнера з’явились в його Instagram.
Подробиці
Андре Тан вирішив акцентувати свою увагу саме на стрітстайлі, тобто одязі, який обирають для прогулянок вулицями міста. Зазначимо, що в трьох з чотирьох образів дружина співака Джастіна Бібера показала свої стрункі ніжки, що вочевидь не пройшло повз Андре Тана.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан вперше за 40 років свого життя зварив макарони. Також ми розповідали, що Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу.