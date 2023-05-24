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В Андре Тана виникли проблеми зі здоров'я: дизайнер під крапельницями

24 травня 2023 11:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Андре Тана виникли проблеми зі здоров'я: дизайнер під крапельницями
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Дизайнер Андре Тан (справжнє ім’я Андрій Тищенко) зізнався, що в нього виникли проблеми зі здоров’ям. Модельєр назвав причини, які стали їхніми причинами. 

Андрій опублікував відповідну сторіз у своєму Instagram.

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40-річний модельєр показав свою праву руку, до якої вставлено медичний катетер. Який саме лікарський засіб закачали в Андре Тана, той не повідомив. 

"Приплили… Перельоти, джетлаг та десятки зустрічей дали про себе знати", — повідомив дизайнер.

Медична крапельниця Андре Тану. Фото: Instagram/andre_tan_official

На початку травня Андре Тан полетів до Каліфорнії (США), де вивчав функціонування стартапів. Щоденно він з іншими студентами відвідував офіси найбільших корпорацій світу та дізнавався цікаві факти та кейси, які хоче пристосувати в Україні.

Одразу після північноамериканського туру дизайнер полетів на Лазурне узбережжя Франції, де зараз проходить Каннський міжнародний кінофестиваль. Андре Тан відвідав благодійний вечір просто неба, в якому також брали участь співачка Камалія та фронтмен гурту "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка. 

Вочевидь всі ці перельоти, застілля та різні часові пояси і вплинули на стан здоров’я Андре Тана. Який в нього діагноз модельєр поки що не повідомляє. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан показав свою матір: більшість підписників дизайнера не повірили йому. Також ми розповідали, що Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу.

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