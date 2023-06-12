Андре Тан разобрал модные образы Хейли Бибер

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан продолжает рассматривать модные образы мировых знаменитостей в своих соцсетях. На этот раз Андрей Тищенко (настоящее имя Тана) разобрал четыре образа американской модели и блогерши Хейли Бибер.

Соответствующие сториз дизайнера появились в его Instagram.

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Андре Тан решил акцентировать свое внимание именно на стритстайле, то есть одежде, которую выбирают для прогулок по улицам города. Отметим, что в трех из четырех образов жена певца Джастина Бибера показала свои стройные ножки, что, очевидно, не прошло мимо Андре Тана.

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан впервые за 40 лет своей жизни сварил макароны. Также мы рассказывали, что Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу.