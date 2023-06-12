Андре Тан разобрал модные образы Хейли Бибер
Дизайнер Андре Тан продолжает рассматривать модные образы мировых знаменитостей в своих соцсетях. На этот раз Андрей Тищенко (настоящее имя Тана) разобрал четыре образа американской модели и блогерши Хейли Бибер.
Соответствующие сториз дизайнера появились в его Instagram.
Подробности
Андре Тан решил акцентировать свое внимание именно на стритстайле, то есть одежде, которую выбирают для прогулок по улицам города. Отметим, что в трех из четырех образов жена певца Джастина Бибера показала свои стройные ножки, что, очевидно, не прошло мимо Андре Тана.
Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан впервые за 40 лет своей жизни сварил макароны. Также мы рассказывали, что Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу.