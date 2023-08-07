Андре Тан раскрыл главное правило стиля Дженнифер Лопес

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Недавно певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 54-й день рождения. Украинский дизайнер проанализировал, как развился стиль звезды с годами.

Об этом модельер рассказал в своем Instagram.

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Андре Тан уверен, что один из факторов успеха Дженнифер Лопес кроется в ее уникальном и неповторимом стиле. А еще, отмечает дизайнер, дело в женственности и невероятном магнетизме.

Дизайнер Андре Тан прокомментировал стиль Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Обладательница пышных форм и горячей латиноамериканской внешности подчеркивает свою харизму с помощью длины миди, высоких каблуков, плотно сидящих платьев "по фигуре", глубоким декольте и соблазнительными разрезами. Первое и самое главное правило стиля Дженнифер Лопес — не бояться быть женственной", – комментирует Андре Тан.

Не обошел вниманием дизайнер платья, в которых Дженнифер дефилирует на красных дорожках.

"Она любит носить боди, расшитые драгоценными камнями, платья с необычными вырезами и удивительным декором, наряды по цене не уступающие стоимости квартиры", — комментирует модельер.

Дизайнер Андре Тан прокомментировал стиль Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан прокомментировал стиль Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан прокомментировал стиль Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара уже начала процесс переезда в немалое жилье.