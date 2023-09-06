Андре Тан розкрив секрет стильного осіннього образу
Дизайнер Андре Тан розповів, як стильно провести цю осінь. За словами Тана, створити яскравий осінній образ легко.
Про це Андре Тан поділився у своєму Instagram.
Натхнення від дизайнера
Раніше Андре Тан поділився трендами осені. Тепер він показав наочні приклади для натхнення.
1. Починайте складати образ з базового елементу. Почніть з основи, такої як джинси, брюки або однотонна сукня. Якісна база — це вже половина стильного образа, пам’ятайте про це.
2. Не бійтеся текстур та різних матеріалів. Шкіра, замша, шерсть, бавовна — обирайте та поєднуйте!
3. Не забуваємо про аксесуари!Аксесуари допомогають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси. Експериментуйте!
4. Підбирайте доречне взуття. Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато!
Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.
Раніше Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені.