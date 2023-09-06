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Андре Тан розкрив секрет стильного осіннього образу

6 вересня 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан розкрив секрет стильного осіннього образу
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан розповів, як стильно провести цю осінь. За словами Тана, створити яскравий осінній образ легко.

Про це Андре Тан поділився у своєму Instagram.

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Натхнення від дизайнера

Раніше Андре Тан поділився трендами осені. Тепер він показав наочні приклади для натхнення.

 

Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

1. Починайте складати образ з базового елементу. Почніть з основи, такої як джинси, брюки або однотонна сукня. Якісна база — це вже половина стильного образа, пам’ятайте про це.

 

Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

2. Не бійтеся текстур та різних матеріалів. Шкіра, замша, шерсть, бавовна — обирайте та поєднуйте!

3. Не забуваємо про аксесуари!Аксесуари допомогають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси. Експериментуйте!

 

Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дав стильні поради на осінь. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

4. Підбирайте доречне взуття. Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато!

Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.

Раніше Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені.

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