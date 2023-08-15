Повернення нульових: Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поділився основними модними осінніми трендами 2023 року. Модельєр назвав 5 основних тенденцій, які зроблять будь-який образ неповторним.

Про це дизайнер написав у своєму Instagram.

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Осінь вже на носі, і це означає, що саме час почати готувати гардероб до нового сезону. Ось ТОП порад від Андре Тана:

1. Монохром

Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий — в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі. Чим уважніше підібрати відтінки один до одного, тим вишуканіше ви виглядатимате. Вам на допомогу прийдуть костюми-трійки або поєднання широких штанів та строгого жакета.

Модельєр Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

2. Повернення нульових

Цей рік пронизаний впливом 2000-х років. Від широких карго до оздоблених пуговицами кардиганів та сміливих мотоциклеток — ці трендові речі не втрачають актуальності вже не один сезон. Однак на цей раз акцент не лише на вбранні, але й на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.

Модельєр Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

3. Фактурна шкіра

Шкіра — головний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку шкіра майже завжди входить до списку актуальних трендів, але кожного разу з власними нюансами. Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій чи з вишивкою або стежкою.

Модельєр Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

4. Костюм у смужку

Костюм у смужку стане центральним предметом вашого стильного гардеробу в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дуже круто вписується в лаконічні вбрання та дозволяє виглядати бездоганно.

Модельєр Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

5. Вишукані високі чоботи

Цей сезон ставить на п'єдестал високі чоботи до колін, відображаючи романтику та бунтарство. Вони не лише візуально подовжують силует, а й є практичними в носінні.

Модельєр Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Ось такі тренди осені 2023. Тож як то кажуть, готуйте сані влітку", — порадив дизайнер.

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