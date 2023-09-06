Андре Тан раскрыл секрет стильного осеннего образа
Дизайнер Андре Тан рассказал, как стильно провести эту осень. По словам Тана, создать яркий осенний образ легко.
Об этом Андре Тан поделился в своем Instagram.
Вдохновение от дизайнера
Ранее Андре Тан поделился трендами осени. Теперь он показал наглядные примеры для вдохновения.
1. Начинайте составлять образ с базового элемента. Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база — это уже половина стильного образа, помните об этом.
2. Не бойтесь текстур и разных материалов. Кожа, замша, шерсть, хлопок — выбирайте и сочетайте!
3. Не забываем про аксессуары! Аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте!
4. Подбирайте уместную обувь. Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки — стильных вариантов этой осенью очень много!
Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.
Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью.