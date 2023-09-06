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Андре Тан раскрыл секрет стильного осеннего образа

6 сентября 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан раскрыл секрет стильного осеннего образа
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан рассказал, как стильно провести эту осень. По словам Тана, создать яркий осенний образ легко.

Об этом Андре Тан поделился в своем Instagram.

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Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Ранее Андре Тан поделился трендами осени. Теперь он показал наглядные примеры для вдохновения.

1. Начинайте составлять образ с базового элемента. Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база — это уже половина стильного образа, помните об этом.

 

Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

2. Не бойтесь текстур и разных материалов. Кожа, замша, шерсть, хлопок — выбирайте и сочетайте!

3. Не забываем про аксессуары! Аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте!

 

Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан дал стильные советы на осень. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

4. Подбирайте уместную обувь. Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки — стильных вариантов этой осенью очень много!

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью.

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