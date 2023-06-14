Андре Тан рассказал, чего ему стоила первая швейная машинка
Дизайнер Андре Тан рассказал, как его давняя мечта стала явью. Модельер поделился историей своей первой швейной машинки.
Об этом стало известно из поста дизайнера в Instagram.
Нет ничего недостижимого
По словам Андре Тана, он долгое время мечтал о собственной швейной машинке, но его семья не могла себе позволить покупку такой дорогой вещи. Шить приходилось на курсах или брал у тети ее машинку, которая всегда шаталась и никогда не работала на полную мощность.
"Ой, сколько нервов она мне сделала, как сейчас помню, как в пятом классе пытался на ней рубашку маме сшить. Если вы помните те машинки (они еще "дыр-дыр-дыр" постоянно делали), то понимаете, что это за каторга была для 10-летнего мальчика, но все получилось! Я закончил текстильный колледж, мне 18 лет, а машинки у меня так и не было... И в тот момент жизни произошло что-то невероятное! Я выигрываю конкурс "Лучший дизайнер Харькова" и получаю путевку в Египет! Как только я получил эту поездку, я уже знал, что никуда не поеду, потому что у меня была мечта и цель. И что вы думаете? Я продаю эту путевку и покупаю свою первую швейную машинку японского бренда Janome", — вспоминает дизайнер.
Андре Тан рассказал, он был безумно счастлив и ему казалось, что весь мир принадлежит ему.
"Такая вот история из моей жизни, которую я часто вспоминаю с теплом. И хочу напомнить, что нет ничего недостижимого. Если мечта и цель действительно твои, то ты от них никогда не отступишь! Так что действуйте, и никогда не изменяйте своей мечте", — говорит Андре Тан.
Напомним, Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.
Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия устроителей кинофестиваля.