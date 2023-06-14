Андре Тан рассказал, чего ему стоила первая швейная машинка

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан рассказал, как его давняя мечта стала явью. Модельер поделился историей своей первой швейной машинки.

Об этом стало известно из поста дизайнера в Instagram.

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Нет ничего недостижимого

По словам Андре Тана, он долгое время мечтал о собственной швейной машинке, но его семья не могла себе позволить покупку такой дорогой вещи. Шить приходилось на курсах или брал у тети ее машинку, которая всегда шаталась и никогда не работала на полную мощность.

"Ой, сколько нервов она мне сделала, как сейчас помню, как в пятом классе пытался на ней рубашку маме сшить. Если вы помните те машинки (они еще "дыр-дыр-дыр" постоянно делали), то понимаете, что это за каторга была для 10-летнего мальчика, но все получилось! Я закончил текстильный колледж, мне 18 лет, а машинки у меня так и не было... И в тот момент жизни произошло что-то невероятное! Я выигрываю конкурс "Лучший дизайнер Харькова" и получаю путевку в Египет! Как только я получил эту поездку, я уже знал, что никуда не поеду, потому что у меня была мечта и цель. И что вы думаете? Я продаю эту путевку и покупаю свою первую швейную машинку японского бренда Janome", — вспоминает дизайнер.

Андре Тан рассказал, он был безумно счастлив и ему казалось, что весь мир принадлежит ему.

"Такая вот история из моей жизни, которую я часто вспоминаю с теплом. И хочу напомнить, что нет ничего недостижимого. Если мечта и цель действительно твои, то ты от них никогда не отступишь! Так что действуйте, и никогда не изменяйте своей мечте", — говорит Андре Тан.

Напомним, Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия устроителей кинофестиваля.