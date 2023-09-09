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Андре Тан розповів, як студентом ледь не спалив гуртожиток

9 вересня 2023 14:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан розповів, як студентом ледь не спалив гуртожиток
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан відверто розповідає, як про свої успіхи, так і складні часи. Нещодавно кутюр'є поділився історією своєї юності.

Нові факти про себе дизайнер опублікував у своєму Instagram.

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Здібний студент

Тан поділився, що на третьому курсі він був ледь не відрахований з навчання. Дизайнер створив небезпечну ситуацію у гуртожитку, в якому мешкав у студентські роки.

"В гуртожитку, де я жив, було дуже холодно і я постійно включав пічку, щоб хоча б якось функціонувати в тій крижаній кімнаті. І одного разу я пішов на заняття, і забув вимкнути ту пічку. У мене там килимок був...і він того..трошки загорівся, нічого критичного, все встигнули загасити, але галасу було багато", — говорить Андре.

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності.
Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлився спогадами юності. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

На щастя, все для талановитого студента обійшлося добре.

"Мене дійсно хотіли відрахувати, але змилувалися наді мною — в мене тоді вже було немало досягнень, як для третьокурсника. Тому я успішно, з віжзнакою закінчив коледж, такі часи були цікаві, пам'ятаю все як вчора", — сказав модельєр.

Як доказ своєї майстерності у юні роки, він показав сукню яку створив для мами на перших курсах.

Раніше Андре Тан розкрив секрет стильного осіннього образу.

Нагадаємо, Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені.

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