Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Андре Тан рассказал, как студентом чуть не сжег общежитие arrow

Андре Тан рассказал, как студентом чуть не сжег общежитие

9 сентября 2023 14:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан рассказал, как студентом чуть не сжег общежитие
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан откровенно рассказывает, как о своих успехах, так и сложных временах. Недавно кутюрье поделился историей своей юности.

Новые факты о себе дизайнер опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Способный студент

Тан поделился, что на третьем курсе он был едва не отчислен с учебы. Дизайнер создал опасную ситуацию в общежитии, где жил в студенческие годы.

"В общежитии, где я жил, было очень холодно и я постоянно включал печку, чтобы хоть как-то функционировать в той ледяной комнате. И однажды я пошел на занятия, и забыл выключить ту печку. У меня там коврик был...и он того…немного загорелся, ничего критиченого, все успели погасить, но шума было много", — говорит Андре.

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности.
Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

К счастью, все обошлось.

"Меня действительно хотели отчислить, но сжалились надо мной — у меня тогда уже было немало достижений, как для третьекурсника. Поэтому я успешно, с отличием окончил колледж, такие времена были интересные, помню все как вчера", — сказал модельер.

Как доказательство своего мастерства в юные годы, он показал платье, которое создал для мамы на первых курсах.

Ранее Андре Тан раскрыл секрет стильного осеннего образа.

Напомним, Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз