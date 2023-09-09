Андре Тан рассказал, как студентом чуть не сжег общежитие

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан откровенно рассказывает, как о своих успехах, так и сложных временах. Недавно кутюрье поделился историей своей юности.

Новые факты о себе дизайнер опубликовал в своем Instagram.

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Тан поделился, что на третьем курсе он был едва не отчислен с учебы. Дизайнер создал опасную ситуацию в общежитии, где жил в студенческие годы.

"В общежитии, где я жил, было очень холодно и я постоянно включал печку, чтобы хоть как-то функционировать в той ледяной комнате. И однажды я пошел на занятия, и забыл выключить ту печку. У меня там коврик был...и он того…немного загорелся, ничего критиченого, все успели погасить, но шума было много", — говорит Андре.

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан подлился воспоминаниями юности. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

К счастью, все обошлось.

"Меня действительно хотели отчислить, но сжалились надо мной — у меня тогда уже было немало достижений, как для третьекурсника. Поэтому я успешно, с отличием окончил колледж, такие времена были интересные, помню все как вчера", — сказал модельер.

Как доказательство своего мастерства в юные годы, он показал платье, которое создал для мамы на первых курсах.

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