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Андре Тан заболел сложным коронавирусом

25 июля 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан захворів на складний коронавірус
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан заставил волноваться своих подписчиков. По словам модельера, он не выходил на связь из-за плохого самочувствия.

Об этом Андре Тан рассказал на своей странице в Instagram.

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По словам Андре, он плохо себя чувствует после своего возвращения из-за границы. Недавно модельер представил новую коллекцию в Германии.

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Я заболел ковидом, где я его нашел летом, не понимаю. Возможно, на выставке в Берлине, где мы показывали новую коллекцию. Было очень много людей, байеров, партнеров", — вспоминает Тан.

Дизайнер посетовал, что его состояние усугубляют осложнения от коронавируса и высокая температура.

"Это ужас, я до сих пор не слышу запахов, вечером болит голова, но когда температура 39,5 и голова не понимает, ты как зомби. Сейчас есть "побочка": совсем не слышит левое ухо, поэтому лечусь, но обещаю, что скоро вернусь к вам", — сказал модельер в своем видеообращении.

Напомним, Андре Тан жестко потролил российских выпускников.

Ранее дизайнер Андре Тан с благодарностью вспомнил свой самый трудный период жизни.

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