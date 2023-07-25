Андре Тан захворів на складний коронавірус

Андре Тан заболел сложным коронавирусом
Дизайнер Андре Тан заставил волноваться своих подписчиков. По словам модельера, он не выходил на связь из-за плохого самочувствия.
Об этом Андре Тан рассказал на своей странице в Instagram.
Осложнения от коронавируса
По словам Андре, он плохо себя чувствует после своего возвращения из-за границы. Недавно модельер представил новую коллекцию в Германии.
"Я заболел ковидом, где я его нашел летом, не понимаю. Возможно, на выставке в Берлине, где мы показывали новую коллекцию. Было очень много людей, байеров, партнеров", — вспоминает Тан.
Дизайнер посетовал, что его состояние усугубляют осложнения от коронавируса и высокая температура.
"Это ужас, я до сих пор не слышу запахов, вечером болит голова, но когда температура 39,5 и голова не понимает, ты как зомби. Сейчас есть "побочка": совсем не слышит левое ухо, поэтому лечусь, но обещаю, что скоро вернусь к вам", — сказал модельер в своем видеообращении.
Напомним, Андре Тан жестко потролил российских выпускников.
Ранее дизайнер Андре Тан с благодарностью вспомнил свой самый трудный период жизни.