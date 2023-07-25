Андрей Бедняков показал, как подрос его девятимесячный сын

Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov

Недавно, впервые с начала полномасштабной войны в Украину вернулась семья шоумена Андрея Беднякова. Между гастролями он проводит время с женой, актрисой Анастасией Короткой и двумя детьми. Андрей показал подписчикам, как подрос его девятимесячный сын Остап, родившийся в октябре прошлого года в США.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Беднякова.

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Шоумен проводит время с семьей

36-летний звездный уроженец Мариуполя сфотографировался с сыном на фоне столичного моста Патона и реки Днепр. Судя по эмоциям Остапа ему не очень понравилась инициатива отца. Хотя сам Андрей не скрывал свое счастье и улыбался в стильном морском образе.

Очевидно, атмосфера отдыха вдохновила Беднякова на очередную шутку. "Это мой сын. Остап Алексеевич", — подписал снимок шоумен. А еще и отметил геолокацию Лос-Анджелес, Калифорния. Внимательные подписчики заметили ошибки: малыш должен быть Андреевичем, а локация — Березняки.

Андрей Бедняков с сыном. Скриншот: Instagram

В то же время супруга Беднякова, Анастасия Короткая показала, как проводит время с семьей. Также актриса успела встретиться с друзьями. По словам Анастасии, она думает о возвращении к социальной жизни. Но отметила — снимать все на телефон просто нет желания.

Андрей Бедняков с дочерью и Анастасия Короткая с друзьями. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков рассказал о родном доме в Мариуполе, который уничтожили оккупанты. Также мы писали, что Бедняков обратился к умершей матери и сообщил, когда приедет на могилу.