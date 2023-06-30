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Андрей Бедняков рассказал, почему жена и дети не возвращаются в Украину

30 июня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андрей Бедняков рассказал, почему жена и дети не возвращаются в Украину
Шоумен Андрей Бедняков. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После начала полномасштабной войны жена шоумена Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая вместе с дочерью Ксенией переехала в США. Там она родила сына Остапа. В новом большом интервью Андрей рассказал, почему его семья не возвращается в Украину.

Видео появилось на YouTube канале шоумена Славы Демина.

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Бедняков о семье

Андрей признался, что они часто обсуждают возвращение Насти и детей в Украину. Но потом оккупанты наносят очередной ракетный удар по городам нашей страны, и это заставляет звездную пару откладывать подобные планы. Впрочем, скоро Настя с дочерью и сыном все-таки приедут в Киев. Но об окончательном возвращении речь не идет.

"Здесь мы смотрим с точки зрения развития наших детей. Я хочу, чтобы Ксения училась, чтобы была стабильность. Для детей это важно. Чтобы мы не приехали на полгода сюда, на полгода туда. Нет, она (дочь. — Ред.) учится в американской школе, она учит язык, она американка. Она родилась там. Мы всегда хотели там пожить", рассказал Андрей.

Бедняков отметил, что и дочь, и сын имеют гражданство США. Так что не только из-за безопасности, но и по причине образования Андрей не хочет, чтобы семья возвращалась в Украину или любую страну Европы.

"Я не хочу ломать психику своего ребенка. Это сложно, мы далеко друг от друга. Но верим, что скоро все будет хорошо", подытожил Бедняков.

Напомним, ранее мы писали, когда Бедняков приедет на могилу умершей матери во временно оккупированном Мариуполе. Также мы рассказывали, что Беднякова разозлила детская омбудсменка страны террориста Мария Львова-Белова, которая рассказала о похищенном им украинском ребенке.

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