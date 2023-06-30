Андрей Бедняков рассказал, почему жена и дети не возвращаются в Украину

Шоумен Андрей Бедняков. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

После начала полномасштабной войны жена шоумена Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая вместе с дочерью Ксенией переехала в США. Там она родила сына Остапа. В новом большом интервью Андрей рассказал, почему его семья не возвращается в Украину.

Видео появилось на YouTube канале шоумена Славы Демина.

Читайте также:

Бедняков о семье

Андрей признался, что они часто обсуждают возвращение Насти и детей в Украину. Но потом оккупанты наносят очередной ракетный удар по городам нашей страны, и это заставляет звездную пару откладывать подобные планы. Впрочем, скоро Настя с дочерью и сыном все-таки приедут в Киев. Но об окончательном возвращении речь не идет.

"Здесь мы смотрим с точки зрения развития наших детей. Я хочу, чтобы Ксения училась, чтобы была стабильность. Для детей это важно. Чтобы мы не приехали на полгода сюда, на полгода туда. Нет, она (дочь. — Ред.) учится в американской школе, она учит язык, она американка. Она родилась там. Мы всегда хотели там пожить", — рассказал Андрей.

Бедняков отметил, что и дочь, и сын имеют гражданство США. Так что не только из-за безопасности, но и по причине образования Андрей не хочет, чтобы семья возвращалась в Украину или любую страну Европы.

"Я не хочу ломать психику своего ребенка. Это сложно, мы далеко друг от друга. Но верим, что скоро все будет хорошо", — подытожил Бедняков.

Напомним, ранее мы писали, когда Бедняков приедет на могилу умершей матери во временно оккупированном Мариуполе. Также мы рассказывали, что Беднякова разозлила детская омбудсменка страны террориста Мария Львова-Белова, которая рассказала о похищенном им украинском ребенке.