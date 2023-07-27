Андрій Бєдняков зізнався, які слова шанувальниці він надовго запам'ятає

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov

Шоумен Андрій Бєдняков підбив підсумки першої частини його туру містами України з моновиставою "Кому ти там потрібен". 36-річний уродженець тимчасово окупованого Маріуполя зізнався, які слова від шанувальниці його зворушили найбільше.

Відповідно поста Андрія з’явився в його соцмережах.

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Бєдняков подякував українцям, які відвідали його благодійну моновиставу. За його словами, раніше він не розумів, коли здебільшого музиканти писали про Sold Out. Андрій намагався зрозуміти, як це? Як це бути артистом, на якого розкупили квитки. Як це бути людиною, яка стоїть на сцені і виступає.

Бєдняков зізнався, що про подібне він мріяв ще з дитинства, стоячи на табуретці перед друзями батьків і розповідаючи вірші. Але кожен раз себе зупиняв. Андрій щасливий, що його дитяче бажання здійснилось.

"Андрію, хто мені поверне гроші, які я заплатила всім тим психологам та мотиваторам за останній час? Якщо сьогодні, за ці дві години, я отримала набагато більше, ніж від усіх їх разом". Ці слова дівчини після концерту запам’ятаються надовго. Я обов’язково їх згадаю у 86, поїдаючи Skittles в машині як у Майкла Джордана", — зізнався Бєдняков.

Андрій пообіцяв оголосити дати та локації нових виступів та опублікував відео з моновистави, яку доповнив композицією реперки alyona alyona "Маріуполь".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков показав, як підріс його дев'ятимісячний син. Також ми розповідали, що Бєдняков повідав про рідний дім в Маріуполі, який знищили окупанти.