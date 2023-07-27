Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Андрій Бєдняков зізнався, які слова шанувальниці він надовго запам'ятає arrow

Андрій Бєдняков зізнався, які слова шанувальниці він надовго запам'ятає

27 липня 2023 11:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Бєдняков зізнався, які слова шанувальниці він надовго запам'ятає
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоумен Андрій Бєдняков підбив підсумки першої частини його туру містами України з моновиставою "Кому ти там потрібен". 36-річний уродженець тимчасово окупованого Маріуполя зізнався, які слова від шанувальниці його зворушили найбільше. 

Відповідно поста Андрія з’явився в його соцмережах. 

Читайте також:

Підсумки всеукраїнського туру

Бєдняков подякував українцям, які відвідали його благодійну моновиставу. За його словами, раніше він не розумів, коли здебільшого музиканти писали про Sold Out. Андрій намагався зрозуміти, як це? Як це бути артистом, на якого розкупили квитки. Як це бути людиною, яка стоїть на сцені і виступає.

Бєдняков зізнався, що про подібне він мріяв ще з дитинства, стоячи на табуретці перед друзями батьків і розповідаючи вірші. Але кожен раз себе зупиняв. Андрій щасливий, що його дитяче бажання здійснилось. 

"Андрію, хто мені поверне гроші, які я заплатила всім тим психологам та мотиваторам за останній час? Якщо сьогодні, за ці дві години, я отримала набагато більше, ніж від усіх їх разом". Ці слова дівчини після концерту запам’ятаються надовго. Я обов’язково їх згадаю у 86, поїдаючи Skittles в машині як у Майкла Джордана", — зізнався Бєдняков. 

Андрій пообіцяв оголосити дати та локації нових виступів та опублікував відео з моновистави, яку доповнив композицією реперки alyona alyona "Маріуполь". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков показав, як підріс його дев'ятимісячний син. Також ми розповідали, що Бєдняков повідав про рідний дім в Маріуполі, який знищили окупанти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз