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Андрей Бедняков признался, какие слова поклонницы он надолго запомнит

27 июля 2023 11:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андрей Бедняков признался, какие слова поклонницы он надолго запомнит
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоумен Андрей Бедняков подвел итоги первой части его тура по городам Украины с моноспектаклем "Кому ты там нужен". 36-летний уроженец временно оккупированного Мариуполя признался, какие слова от поклонницы его тронули больше всего.

Соответствующий пост Андрея появился в его соцсетях.

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Бедняков поблагодарил украинцев, посетивших его благотворительное моноспектакль. По его словам, раньше он не понимал, когда в большинстве своем музыканты писали о Sold Out. Андрей пытался понять, каково это? Как быть артистом, на которого раскупили билеты. Как это быть человеком, стоящим на сцене и выступающим.

Бедняков признался, что о подобном он мечтал еще с детства, стоя на табуретке перед друзьями родителей и рассказывая стихи. Но каждый раз себя останавливал. Андрей счастлив, что его детское желание исполнилось.

"Андрей, кто мне вернет деньги, которые я заплатила всем тем психологам и мотиваторам за последнее время? Если сегодня, за эти два часа, я получила гораздо больше, чем от всех их вместе". Эти слова девушки после концерта запомнятся надолго. Я обязательно их вспомню в 86, поедая Skittles в машине как у Майкла Джордана", — признался Бедняков.

Андрей пообещал объявить даты и локации новых выступлений и опубликовал видео с моноспектакля, дополненного композицией рэперши alyona alyona "Маріуполь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков показал, как вырос его девятимесячный сын. Также мы рассказывали, что Бедняков повелал о родном доме в Мариуполе, уничтоженном оккупантами.

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