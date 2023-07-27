Андрей Бедняков признался, какие слова поклонницы он надолго запомнит

Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov

Шоумен Андрей Бедняков подвел итоги первой части его тура по городам Украины с моноспектаклем "Кому ты там нужен". 36-летний уроженец временно оккупированного Мариуполя признался, какие слова от поклонницы его тронули больше всего.

Соответствующий пост Андрея появился в его соцсетях.

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Бедняков поблагодарил украинцев, посетивших его благотворительное моноспектакль. По его словам, раньше он не понимал, когда в большинстве своем музыканты писали о Sold Out. Андрей пытался понять, каково это? Как быть артистом, на которого раскупили билеты. Как это быть человеком, стоящим на сцене и выступающим.

Бедняков признался, что о подобном он мечтал еще с детства, стоя на табуретке перед друзьями родителей и рассказывая стихи. Но каждый раз себя останавливал. Андрей счастлив, что его детское желание исполнилось.

"Андрей, кто мне вернет деньги, которые я заплатила всем тем психологам и мотиваторам за последнее время? Если сегодня, за эти два часа, я получила гораздо больше, чем от всех их вместе". Эти слова девушки после концерта запомнятся надолго. Я обязательно их вспомню в 86, поедая Skittles в машине как у Майкла Джордана", — признался Бедняков.

Андрей пообещал объявить даты и локации новых выступлений и опубликовал видео с моноспектакля, дополненного композицией рэперши alyona alyona "Маріуполь".

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков показал, как вырос его девятимесячный сын. Также мы рассказывали, что Бедняков повелал о родном доме в Мариуполе, уничтоженном оккупантами.