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"Як же важко, ридаю": Андрій Бєдняков довів українців до сліз

5 липня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Андрій Бєдняков показав зворушливі кадри – ведучий довів українців до сліз
Український ведучий та блогер Андрій Бєдняков у своєму шоу. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український телеведучий, блогер та зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков зворушив українців. Відомий ведучий показав відео, де можна побачити, як батько, який зараз захищає Україну, приїхав до своєї доньки на випускний, зробивши їй сюрприз.

Відповідними кадрами Андрій Бєдняков поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Український ведучий показав зворушливі кадри, які довели до сліз кожного, хто їх побачив. На відео видно, як дівчинка в сльозах під час свого випускного у гарній сукні побігла до батька, який зараз служить на фронті та захищає Україну від ворогів.

"Батько військовий приїхав на випускний до Дочки", — підписав відеоролик Андрій Бєдняков.

Численні користувачі мережі не змогли стримати слів та емоційно почали обговорювати це відео. Люди почали залишати свої коментарі під цим відеороликом, зазначивши, що не можуть стримати сліз від таких кадрів, де батько з фронту приїхав до доньки на випускний.

  • І сльози покапали на екран у всіх
  • Ридаю… як можна пробачити цим клятим оркам… дітки наші будь щасливі!!! Будьте завжди в обіймах батьків
  • Бідні наші діти, скільки дітей залишилося без батьків. Бідні наші люди, через цього клятого агресора
  • Сльози рікою…, як же важко нашим дітям та батькам в даний час. Нехай всі дітки дочекаються своїх татусів. Як же мало для щастя потрібно…
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова
Коментарі зі сторінки Андрія Бєднякова. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий телеведучий Андрій Бєдняков розповів про свій будинок в окупованому Маріуполі.

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Андрій Бєдняков звернувся до своєї матері, якої не стало.

Також ми повідомляли про те, що ведучий та блогер Андрій Бєдняков розповів, скільки йому пропонували за корпоративи в Криму.

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