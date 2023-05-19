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Андрій Данилко проміняв зірку Сердючки на жовтий капелюх: шанувальники зацінили

19 травня 2023 09:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Данилко проміняв зірку Сердючки на жовтий капелюх: шанувальники зацінили
Вєрка Сердючка з бендом. Фото: Facebook/VerkaSerduchka.Official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно Вєрка Сердючка разом з бендом виступила у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройшов в англійському Ліверпулі. Творець артистки, композитор та співак Андрій Данилко вже вирушив з командою в міні тур містами Європи. Водночас його подруга, акторка Інна Білоконь, яка перевтілюється на сцені в маму Вєрки, показала, як вони проводять час за кордоном. 

Фотографія з’явилась в її профілі в Instagram.

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Подробиці

Андрія Данилка складно уявити без чорної кепки або великої срібної зірки, яку він надягає на голову, коли перевтілюється у Вєрку Сердючку. Втім, під час європейського турне Андрій та Інна завітали до однієї з крамниць, в якій приміряли капелюхи кольорів прапору України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підписники Білоконь відзначили, що зіркові друзі мають неперевершений вигляд, а Данилку личить схуднення. 

  • Передайте Андрію — він красунчик, схуд так. Коли вже готовий скинути ту маску? Коли б швидше та перемога
  • Як же вам личить, няшки
  • Які гарненькі! Нехай з вами завжди буде мир і добро

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко. Також ми розповідали, що Данилко пояснив, хто влаштував цькування російського гумориста Максима Галкіна, який засудив війну в Україні

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