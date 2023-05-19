Андрій Данилко проміняв зірку Сердючки на жовтий капелюх: шанувальники зацінили

Вєрка Сердючка з бендом. Фото: Facebook/VerkaSerduchka.Official

Нещодавно Вєрка Сердючка разом з бендом виступила у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройшов в англійському Ліверпулі. Творець артистки, композитор та співак Андрій Данилко вже вирушив з командою в міні тур містами Європи. Водночас його подруга, акторка Інна Білоконь, яка перевтілюється на сцені в маму Вєрки, показала, як вони проводять час за кордоном.

Фотографія з’явилась в її профілі в Instagram.

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Подробиці

Андрія Данилка складно уявити без чорної кепки або великої срібної зірки, яку він надягає на голову, коли перевтілюється у Вєрку Сердючку. Втім, під час європейського турне Андрій та Інна завітали до однієї з крамниць, в якій приміряли капелюхи кольорів прапору України.

Підписники Білоконь відзначили, що зіркові друзі мають неперевершений вигляд, а Данилку личить схуднення.

Передайте Андрію — він красунчик, схуд так. Коли вже готовий скинути ту маску? Коли б швидше та перемога

Як же вам личить, няшки

Які гарненькі! Нехай з вами завжди буде мир і добро

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко. Також ми розповідали, що Данилко пояснив, хто влаштував цькування російського гумориста Максима Галкіна, який засудив війну в Україні