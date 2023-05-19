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Андрей Данилко променял звезду Сердючки на желтую шляпу: поклонники заценили

19 мая 2023 09:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андрей Данилко променял звезду Сердючки на желтую шляпу: поклонники заценили
Верка Сердючка с бэндом. Фото: Facebook/VerkaSerduchka.Official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно Верка Сердючка вместе с бэндом выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2023", который прошел в английском Ливерпуле. Творец артистки, композитор и певец Андрей Данилко уже отправился с командой в мини тур по городам Европы. В то же время его подруга, актриса Инна Билоконь, которая перевоплощается на сцене в маму Верки, показала, как они проводят время за границей.

Фотография появилась в ее профиле в Instagram.

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Подробности

Андрея Данилко сложно представить без черной кепки или большой серебряной звезды, которую он надевает на голову, когда превращается в Верку Сердючку. Впрочем, во время европейского турне Андрей и Инна посетили один из магазинов, в котором примеряли шляпы цветов флага Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подписчики Белоконь отметили, что звездные друзья выглядят неотразимо, а Данилко идет похудение.

  • Передайте Андрею — он красавчик, похудел так. Когда готов сбросить эту маску? Если бы быстрее и победа
  • Как же вам идет, няшки
  • Какой хорошенький! Пусть с вами всегда будет мир и добро

Напомним, ранее мы писали, что в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время находился Андрей Данилко. Также мы рассказывали, что Данилко объяснил, кто устроил травлю российского юмориста Максима Галкина, осудившего войну в Украине.

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