Андрей Данилко променял звезду Сердючки на желтую шляпу: поклонники заценили
Недавно Верка Сердючка вместе с бэндом выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2023", который прошел в английском Ливерпуле. Творец артистки, композитор и певец Андрей Данилко уже отправился с командой в мини тур по городам Европы. В то же время его подруга, актриса Инна Билоконь, которая перевоплощается на сцене в маму Верки, показала, как они проводят время за границей.
Фотография появилась в ее профиле в Instagram.
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Андрея Данилко сложно представить без черной кепки или большой серебряной звезды, которую он надевает на голову, когда превращается в Верку Сердючку. Впрочем, во время европейского турне Андрей и Инна посетили один из магазинов, в котором примеряли шляпы цветов флага Украины.
Подписчики Белоконь отметили, что звездные друзья выглядят неотразимо, а Данилко идет похудение.
- Передайте Андрею — он красавчик, похудел так. Когда готов сбросить эту маску? Если бы быстрее и победа
- Как же вам идет, няшки
- Какой хорошенький! Пусть с вами всегда будет мир и добро
Напомним, ранее мы писали, что в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время находился Андрей Данилко. Также мы рассказывали, что Данилко объяснил, кто устроил травлю российского юмориста Максима Галкина, осудившего войну в Украине.