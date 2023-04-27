Данилко пояснив, хто влаштував цькування Максима Галкіна, який засудив війну в Україні

Шоумен Максим Галкін та композитор, музикант Андрій Данилко. Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно стало відомо, що російська співачка Алла Пугачова та її чоловік, шоумен Максим Галкін, які виступили проти війни в Україні, продали свій замок під Москвою. Проти зіркової пари на їхній батьківщині влаштували цькування. Композитор та музикант Андрій Данилко, відомий також завдяки образу Вєрки Сердючки, висловився про Максима Галкіна.

Хейт в бік росіянина зірковий українець прокоментував виданню "УНІАН".

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За словами Данилка, проти Галкіна зараз розгорнули замовне проплачене цькування. Подібний тиск український артист теж відчував на собі 2007 року після участі в "Євробаченні" з піснею Dancing Lasha Tumbai. Тоді Вєрку Сердючку заборонили на російських каналах, бо комусь в країні-агресорі наче почулось, що вона заспівала "раша гудбай".

"Я ж бачу, що Галкін зараз скрізь. Там є і проплачені блогери, які вигадують про нього якісь образливі історії, щоб вдарити, щоб було боляче. Але я дуже добре знаю, що він дуже розумна людина, і він знає, що він робить. Я розумію, що йому зараз непросто, оскільки там (в Росії. — Ред.) його ненавидять", — розповів Андрій Данилко.

Український композитор припустив, що саме зіркового чоловіка Алли Пугачової Кремль ненавидить найбільше.

"З України ворог номер один для Росії — це я, а серед російських артистів — це Галкін. Він говорить якісь речі, які їх (владу РФ. — Ред.) зачіпають, сміється над цим", — підсумував Данилко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани, яку не позвали на конкурс. Також ми розповідали, що в Росії просять перевірити доньку Пугачової, співачку Крістіну Орбакайте, та старшого онука щодо підтримки ЗСУ.