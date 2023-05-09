В Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Данилко

Двійник Вєрки Сердючки на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

До англійського Ліверпуля, в якому проходить "Євробачення-2023", приїхали тисячі шанувальників пісенного конкурсу. Один з них вміло перевтілився у Вєрку Сердючку, яка представляла Україну на шоу 2007 року.

Новини.LIVE покаже фото псевдо Вєрки та розкаже, де в той момент був "батько" артистки, композитор та співак Андрій Данилко.

Читайте також:

Подробиці

Перед початком першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" папараці зустріли шанувальника конкурсу прямо в центрі Ліверпуля. Він, з двома друзями, перевтілилися у Вєрку Сердючку та її танцюристів.

Двійник Вєрки Сердючки та її танцюристи на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Двійник Вєрки Сердючки та її танцюристи на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Водночас Андрій Данилко, який понад тридцять років виступає в образі Сердючки, прилетів до Ліверпуля. Компанію йому склала акторка Інна Білоконь, яка добре відома шанувальникам артиста як "мама Вєрки". Зірки опублікували декілька фото з аеропорту.

Відзначимо, що Вєрка Сердючка разом з бендом виступлять у прямому етері фіналу "Євробачення-2023" вже цієї суботи, 13 травня.

Андрій Данилко та Інна Білоконь в аеропорту Ліверпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Андрій Данилко та Інна Білоконь в паркінгу аеропорту Ліверпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Нагадаємо, раніше ми писали, що український гурт The Hardkiss відкрив перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Андрій Данилко не зміг вилетіти у США на свої концерти.