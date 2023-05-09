Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Данилко arrow

В Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Данилко

9 травня 2023 23:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Данилко
Двійник Вєрки Сердючки на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До англійського Ліверпуля, в якому проходить "Євробачення-2023", приїхали тисячі шанувальників пісенного конкурсу. Один з них вміло перевтілився у Вєрку Сердючку, яка представляла Україну на шоу 2007 року. 

Новини.LIVE покаже фото псевдо Вєрки та розкаже, де в той момент був "батько" артистки, композитор та співак Андрій Данилко. 

Читайте також:

Подробиці 

Перед початком першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" папараці зустріли шанувальника конкурсу прямо в центрі Ліверпуля. Він, з двома друзями, перевтілилися у Вєрку Сердючку та її танцюристів. 

Двійник Вєрки Сердючки та її танцюристи на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
Двійник Вєрки Сердючки та її танцюристи на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Водночас Андрій Данилко, який понад тридцять років виступає в образі Сердючки, прилетів до Ліверпуля. Компанію йому склала акторка Інна Білоконь, яка добре відома шанувальникам артиста як "мама Вєрки". Зірки опублікували декілька фото з аеропорту. 

Відзначимо, що Вєрка Сердючка разом з бендом виступлять у прямому етері фіналу "Євробачення-2023" вже цієї суботи, 13 травня. 

Андрій Данилко та Інна Білоконь в аеропорту Ліверпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/
Андрій Данилко та Інна Білоконь в паркінгу аеропорту Ліверпуля. Фото: Instagram/v_serduchka/

Нагадаємо, раніше ми писали, що український гурт The Hardkiss відкрив перший півфінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Андрій Данилко не зміг вилетіти у США на свої концерти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB