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Українські зірки з'їжджаються до Юрмали: хто виступить на фестивалі Лайми Вайкуле

28 липня 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українські зірки з'їжджаються до Юрмали: хто виступить на фестивалі Лайми Вайкуле
Музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Фото: Facebook/LaimaFestival
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До узбережжя Балтійського моря, а саме латвійського міста Юрмали вже приїхали багато українських артистів. Три роки співачка Лайма Вайкуле не могла провести свій фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Але цього разу вийшло. Музичне свято цього року присвячене Україні. І стартує воно вже сьогодні, 28 липня.

Новини.LIVE розкаже, хто з українських зірок вже в Латвії. 

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Лайн-ап фестивалю 

Графік виступів артистів, як і їхні імена, періодично змінювалися. Так, наприклад, на офіційному сайті фестивалю й досі не має в списку Олі Полякової. Але напередодні вона приїхала до Риги разом зі своєю 18-річною донькою Машею. Зіркові дівчата показали апартаменти з терасою та видом на море. Також Оля провела саундчек на відомій арені "Дзінтарі".

Співачка Оля Полякова. Скриншоти: Instagram
Скриншот: сайт Laima Rendezvous Jūrmala

Також, до Латвії вже прибули співаки Макс Барських, Alekseev, Вєрка Сердючка з бендом, співачка Анна Буткевич та балет Freedom.

Співаки Макс Барських та Alekseev. Скриншоти: Instagram
Співачка Анна Буткевич. Скриншот: Instagram

Згідно з афішею фестивалю, в третій день, 30 липня, на сцену вийде Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA. Вона тільки-но приїхала до Києва і свою подорож до Латвії ще не публікувала в соцмережах. 

Також ми розповідали, що путініст Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле.

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