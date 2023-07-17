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Андрій Данилко з мамою Сердючки замилував фотосесією у соняхах

17 липня 2023 09:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андрій Данилко з мамою Сердючки замилував фотосесією у соняхах
Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрій Данилко та його сценічна партнерка, акторка Інна Білоконь, зробили прихильникам приємний сюрприз. Артисти влаштували імпровізовану фотосесію під час гастролей.

Знімками у своєму Instagram поділилася Інна Білоконь.

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Незмінна "мама" Вєрки Сердючки разом з Андрієм Данилком влаштували роуд-фотосесі. Парочка позувала у соняхах, біля авто та з пухнастою "подругою", шпіцем на ім'я Галя.

"А ось і ми", — прокоментувала фотосесію Інна Білоконь.

Артист теж запостив світлину і пописав у кумедному стилі:

"Інна, Галя, Андрій. Фото в соняшниках", — написав Данилко.

 

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

 

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

 

Артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Під час своїх гастролей у Німеччині Данилко жартома розкрив секрет краси "мами" Вєркі Сердючки.

На фото, якими поділився Андрій Данилко, він позує разом з Інною Білоконь, зачиненій в холодильнику. Фоловери запевнили, що й Андрій Данилко не змінюється з роками.

Нагадаємо, в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.

Раніше стало відомо, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.

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