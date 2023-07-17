Андрій Данилко з мамою Сердючки замилував фотосесією у соняхах
Андрій Данилко та його сценічна партнерка, акторка Інна Білоконь, зробили прихильникам приємний сюрприз. Артисти влаштували імпровізовану фотосесію під час гастролей.
Знімками у своєму Instagram поділилася Інна Білоконь.
Зі сцени у поля
Незмінна "мама" Вєрки Сердючки разом з Андрієм Данилком влаштували роуд-фотосесі. Парочка позувала у соняхах, біля авто та з пухнастою "подругою", шпіцем на ім'я Галя.
"А ось і ми", — прокоментувала фотосесію Інна Білоконь.
Артист теж запостив світлину і пописав у кумедному стилі:
"Інна, Галя, Андрій. Фото в соняшниках", — написав Данилко.
Під час своїх гастролей у Німеччині Данилко жартома розкрив секрет краси "мами" Вєркі Сердючки.
На фото, якими поділився Андрій Данилко, він позує разом з Інною Білоконь, зачиненій в холодильнику. Фоловери запевнили, що й Андрій Данилко не змінюється з роками.
Нагадаємо, в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.
Раніше стало відомо, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.