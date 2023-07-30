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Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки

30 июля 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки
Композитор Андрей Данилко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне композитор Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия). Также артист дал интервью местным журналистам, в котором прокомментировал обвинения фронтмена группы "Воплі Відоплясова", Олега Скрипки.

Видео доступно на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

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Ответ Данилко

В своем недавнем интервью Скрипка открыто выразил неприятие творчества "отца" Верки Сердючки. При обсуждении длительной дороги артистов из Украины в Ригу, Олег обвинил Андрея Данилко в исполнении песен под фонограмму.

"Если честно, им "фанерщикам" и вживую спеть сложно. Ничего сложного. Сложно сидеть в окопе на передовой. — Вы, судя по всему, скептически относитесь к Данилко, к его творчеству? — Это русскоязычная эстрада, как я могу к этому относиться. Кто-то любит любовь, а кто-то любит резиновых женщин, скажем так", заявил накануне Скрипка.

В своем интервью Данилко не стал молчать и обратился к фронтмену группы "Воплі Відоплясова".

"Пусть придет на концерт 16 августа и посмотрит на этого "фанерщика". Понимаете, я смотрел это интервью, и всегда, когда какие-то неудобные вопросы, и вы увидите, как у него сразу выключался звук, он плохо слышал, ему это не интересно. Я хочу, вот если меня Олег видит, сказать: Олег, тебе уже столько лет. Пора уже быть добрее", — сказал Данилко.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко с мамой Сердючки восхищался фотосессией в подсолнухах. Также мы рассказывали, что Данилко променял звезду Верки на желтую шляпу.

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