Данилко розкрив "секрет" молодості мами Сердючки
Андрій Данилко вже багато років гастролює з акторкою Інною Білоконь. Незмінна "мама" Вєрки Сердючки майже не змінюється з часом.
Секрет молодості партнерки Данилко розкрив у своєму Instagram.
Нестаріюча мама
На фото, якими поділився Андрій Данилко, він позує разом з Інною Білоконь, зачиненій в холодильнику.
"Секрет молодості", — лаконічно підписав світлину шоумен.
Пара зараз перебуває у Відні з гастролями. Прихильник також з гумором прокоментували фото. Фоловери запевнили, що й Андрій Данилко не змінюється з роками.
Нагадаємо, в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.
Раніше стало відомо, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.