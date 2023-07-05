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Данилко розкрив "секрет" молодості мами Сердючки

5 липня 2023 13:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Данилко розкрив "секрет" молодості мами Сердючки
Вєрка Сердючка з мамою. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрій Данилко вже багато років гастролює з акторкою Інною Білоконь. Незмінна "мама" Вєрки Сердючки майже не змінюється з часом.

Секрет молодості партнерки Данилко розкрив у своєму Instagram.

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На фото, якими поділився Андрій Данилко, він позує разом з Інною Білоконь, зачиненій в холодильнику. 

 

"Секрет молодості", — лаконічно підписав світлину шоумен.

Пара зараз перебуває у Відні з гастролями. Прихильник також з гумором прокоментували фото. Фоловери запевнили, що й Андрій Данилко не змінюється з роками.

 

Фанати оцінили "секрет молодості" мами Вєрки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/

 

Фанати оцінили "секрет молодості" мами Вєрки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/
Фанати оцінили "секрет молодості" мами Вєрки Сердючки. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Нагадаємо, в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.

Раніше стало відомо, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.

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