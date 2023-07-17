Андрей Данилко с мамой Сердючки восхищался фотосессией в подсолнухах

Артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Андрей Данилко и его партнер по сцене, актриса Инна Билоконь, преподнесли поклонникам приятный сюрприз. Артисты устроили импровизированную фотосессию во время гастролей.

Снимками в своем Instagram поделилась Инна Билоконь.

Читайте также:

Со сцены в поля

Неизменная "мама" Верки Сердючки вместе с Андреем Данилко устроили роуд-фотосессию. Парочка позировала в подсолнухах, возле авто и с пушистой "подругой", шпицем по имени Галя.

"А вот и мы", — прокомментировала фотосессию Инна Билоконь.

Артист тоже запостил фотографию и написал в забавном стиле:

"Инна, Галя, Андрей. Фото в подсолнухах", — написал Данилко.

Артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Во время своих гастролей в Германии Данилко в шутку раскрыл секрет красоты "мамы" Верки Сердючки.

На фото, которыми поделился Андрей Данилко, он позирует вместе с Инной Билоконь, запертой в холодильнике. Фоловеры заверили, что и Андрей Данилко не меняется с годами.

Напомним, в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время находился Андрей Данилко.

Ранее стало известно, что во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз.