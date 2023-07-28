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Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню

28 липня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню
Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт до розлучення. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні адвокати голлівудської акторки Джолі звинуватили її колишнього чоловіка, кінозірку Бреда Пітта у розкраданні коштів спільного бізнесу, виноробні Chateau Miraval, та непродуманих інвестиціях. У документах зазначається, що "Пітт зображує із себе винороба і це виглядає смішно". Втім, після розголосу цієї інформації Анджеліна все ж таки вирішила піти на "мирову". 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Згідно з новими документами щодо виноробні у Франції (вартість бізнесу сягає 350 млн доларів), обидві зірки погодилися на посередництво як альтернативний метод вирішення спору щодо Chateau Miraval, а не на передачу справи в суд. 48-річна Джолі також заявила, що готова взяти участь у мировій конференції.

Виноробня Château Miraval у Франції. Фото: Google

Також стало відомо, що Пітт призначив тимчасового керуючого Château Miraval, щоб урегулювати питання з компанією російського бізнесмена, якому Джолі продала свою частку виноградника. Таким чином 59-річний актор хоче захистити винний бізнес, який він збудував спільно з французькими виноробами Famille Perrin. Незалежна сторона оцінить компанію і те, як Пітт керує нею. 

Також вона допоможе врегулювати всі питання між Бредом та компанією олігарха Юрія Шефлера. Статки останнього перевищують півтора мільярда доларів. Також він відомий як виробник горілки "Столична".

Російський мільярдер Юрій Шефлер. Фото: Forbes

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці сфотографували вже дорослих дітей Джолі та Пітта: як вони змінилися. Також ми розповідали, що Анджеліна Джолі почала співпрацювати з відомим французьким будинком моди.

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