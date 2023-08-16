Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь
Анджелина Джоли взяла работать свою младшую дочь Вивьен Джоли-Питт. 15-летняя девушка присоединится к творческому проекту.
Об этом пишет Daily Mail.
Тандем звездной мамы и дочери
Анджелина сейчас является ведущим продюсером бродвейской музыкальной адаптации фильма 1983 года "Слухи".
Это не только ее первое участие в Бродвее, но и первый раз, когда Анджелина работает над проектом с Вивьен.
Вивьен будет работать помощником-волонтером Анджелины и будет непосредственно участвовать в производстве.
"Вив напоминает мне мою мать Маршелин Бертран тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы быть поддержкой для других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает, чтобы лучше понять , как внести свой вклад", — рассказала актриса.
Источник сообщил, что Вивьен "любит музыкальный театр" и что Анджелина брала ее на постановки "с детства".
Мировая премьера мюзикла состоялась в La Jolla Playhouse в начале этого года, и источник рассказал, что Анджелина и Вивьен "обе влюбились в мюзикл", увидев его.
Бродвейский актерский состав The Outsiders и даты показов еще не известны.
Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.
Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.