Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь arrow

Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь

16 августа 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь
Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/anjelinajolie_afficiall/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Анджелина Джоли взяла работать свою младшую дочь Вивьен Джоли-Питт. 15-летняя девушка присоединится к творческому проекту.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Тандем звездной мамы и дочери

Анджелина сейчас является ведущим продюсером бродвейской музыкальной адаптации фильма 1983 года "Слухи".

Это не только ее первое участие в Бродвее, но и первый раз, когда Анджелина работает над проектом с Вивьен.

Вивьен будет работать помощником-волонтером Анджелины и будет непосредственно участвовать в производстве.

"Вив напоминает мне мою мать Маршелин Бертран тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы быть поддержкой для других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает, чтобы лучше понять , как внести свой вклад", — рассказала актриса.

Источник сообщил, что Вивьен "любит музыкальный театр" и что Анджелина брала ее на постановки "с детства".

Мировая премьера мюзикла состоялась в La Jolla Playhouse в начале этого года, и источник рассказал, что Анджелина и Вивьен "обе влюбились в мюзикл", увидев его.

 

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Splash/News.com

Бродвейский актерский состав The Outsiders и даты показов еще не известны.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз