Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь

Актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/anjelinajolie_afficiall/

Анджелина Джоли взяла работать свою младшую дочь Вивьен Джоли-Питт. 15-летняя девушка присоединится к творческому проекту.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина сейчас является ведущим продюсером бродвейской музыкальной адаптации фильма 1983 года "Слухи".

Это не только ее первое участие в Бродвее, но и первый раз, когда Анджелина работает над проектом с Вивьен.

Вивьен будет работать помощником-волонтером Анджелины и будет непосредственно участвовать в производстве.

"Вив напоминает мне мою мать Маршелин Бертран тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы быть поддержкой для других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает, чтобы лучше понять , как внести свой вклад", — рассказала актриса.

Источник сообщил, что Вивьен "любит музыкальный театр" и что Анджелина брала ее на постановки "с детства".

Мировая премьера мюзикла состоялась в La Jolla Playhouse в начале этого года, и источник рассказал, что Анджелина и Вивьен "обе влюбились в мюзикл", увидев его.

Актриса Анджелина Джоли с дочерью. Фото: Splash/News.com

Бродвейский актерский состав The Outsiders и даты показов еще не известны.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.